Empreendedores apostam em operações voltadas para moradores de condomínios em Porto Alegre

Condomínios fechados, que oferecem desde o atendimento às necessidades básicas até uma ampla variedade de opções de lazer, têm se tornado uma grande tendência. Especialmente após a pandemia de Covid-19, observa-se uma crescente procura por esses residenciais que funcionam quase como pequenas cidades, oferecendo uma estrutura completa para atender ao bem-estar e à conveniência dos moradores. Esses espaços não apenas atendem às necessidades dos moradores, mas também criam oportunidades para empreendedores que desejam atender a um público específico. Um exemplo é Juliana Cheviche Pires, empreendedora à frente do July Pires Coffee & Bakery (@julypirescoffee), que surgiu em 2016, e atualmente conta com dois pontos na Zona Sul de Porto Alegre, sendo um no bairro Tristeza e, o mais recente, no condomínio Terra Ville, no Belém Novo.

A história do empreendimento começou com uma parceria com uma marca de doces de Pelotas. "Nós iniciamos primeiro representando uma marca de doces de lá e ficamos dois anos com essa parceria. Era um licenciamento, não uma franquia", explica Juliana. No entanto, com o tempo, ela percebeu que a qualidade do produto começou a cair, o que motivou a decisão de seguir seu próprio caminho.

Em 2018, a July Pires foi oficialmente criada. Com a nova identidade, Juliana e sua equipe procuraram diversificar os produtos e investir na produção própria. Eles viajaram até Pelotas, onde realizaram uma pesquisa aprofundada sobre as empresas de doces locais, buscando aquelas que se destacavam pela qualidade. "Fizemos um estudo de todas as empresas de doces que tinham lá e escolhemos as melhores. Optamos por trabalhar com três marcas mais a nossa produção interna", detalha Juliana.

Hoje, 70% dos produtos oferecidos na July Pires são produzidos internamente. A mudança para a marca própria e a gestão do processo produtivo permitiu que o negócio tivesse mais controle sobre a qualidade e a autenticidade de seus produtos. No entanto, foi a pandemia que trouxe um grande desafio à empresa, com a necessidade de adaptação a um novo cenário. Durante esse período, a loja que ficava no Shopping Paseo Zona Sul fechou, e a equipe precisou se abrigar em um novo ponto no bairro Tristeza. Pouco tempo depois surgiu a oportunidade de abrir uma unidade no condomínio Terra Ville. A proximidade com clientes que já frequentavam o ponto da Tristeza fez com que Juliana enxergasse um potencial nesse novo local. "Nós atendíamos muitos clientes que saíam daqui e iam até a loja da Tristeza, encomendar e buscar doces. Aí as pessoas começaram a nos avisar sobre a abertura de um edital para montar um café no condomínio, e foi aí que decidimos montar toda a operação e apostar", explica. A decisão de abrir uma nova loja não foi impulsionada por um desejo específico de atuar em um condomínio, mas por uma oportunidade que surgiu.

De acordo com a empreendedora, estar dentro de um condomínio trouxe diversas vantagens para o negócio. Uma delas é a segurança, algo que, para Juliana, faz toda a diferença no dia a dia da operação. Além disso, a proprietária destaca, que operar em um ambiente fechado permite um contato mais próximo com o público, o que facilita a personalização do atendimento.

" No condomínio, o lado positivo é que você conhece bem o seu público e consegue oferecer exatamente o que ele está buscando, sem mudar a identidade do negócio ", destaca. .

Segundo Juliana, o atendimento personalizado é, de fato, um dos maiores diferenciais do negócio. "Desde o momento que a gente abriu, sempre prezamos por um atendimento especializado e individualizado, de conhecer o cliente, entender o que ele quer, saber o que ele gosta. Acho que esse é o principal diferencial", explica. Para ela, entender as necessidades de cada cliente e tratá-lo de maneira única é uma forma de valorizar a clientela "Hoje, o dinheiro está mais escasso, e por isso é fundamental valorizar o cliente que decide colocar seu dinheiro aqui", explica.

No entanto, operar dentro de um condomínio também apresenta desafios. Para Juliana, um dos maiores é a limitação no crescimento. "A desvantagem de estar dentro de um condomínio é que o faturamento vai ficar estagnado. Você vai chegar a um teto, vai atender sempre o mesmo público", conta. Para contornar esse obstáculo, a solução foi adaptar constantemente o cardápio e criar novidades que atraíssem de novo o público. "Eu já mudei o cardápio seis vezes em um ano. Quando você muda, consegue atrair o público de novo, caso contrário, o faturamento estagna", afirma. Essa flexibilidade foi essencial para que a loja mantivesse seu desempenho financeiro, mesmo sem a possibilidade de expandir para novos mercados dentro do condomínio.

Além das lojas no Tristeza e no Terra Ville, o July Pires também se dedica a outros formatos de negócio, como eventos privados e corporativos. "Fazemos muitos eventos particulares e corporativos. Além disso, o café começou a produzir doces para outras cafeterias e restaurantes, um processo ainda em fase inicial, mas que pode representar uma nova forma de expandir sem depender exclusivamente do movimento de suas lojas.

A unidade no condomínio Terra Ville, apesar das limitações de crescimento, tem se mostrado uma operação bem-sucedida. Com uma equipe de quatro pessoas, a loja funciona todos os dias, das 8h às 20h, e oferece uma variedade de produtos, incluindo quiches, saladas, croissants e toasts. O croissant de carne de panela, conhecido como Croissant Rosário, é um dos produtos mais procurados. Entre os doces, a torta brownie e os doces portugueses se destacam. "Temos os brigadeiros, as marmitas doces, que são bastante procuradas também", comenta Juliana.

Mesmo com alguns desafios relacionados a expansão do negócio, Juliana tem planos para crescer. "Temos interesse em abrir outros pontos, mas sem perder o foco no público externo. Estamos sempre de olho em novas oportunidades, mas a pandemia nos deixou mais receosos", revela.