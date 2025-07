Clássica operação com sabores de Gramado reinaugura no Pontal Shopping

Sarah Oliveira

24 Julho 2025

Alpinne traz pratos da Serra Gaúcha para Zona Sul de Porto Alegre com extenso cardápio

Após ser severamente atingida pelas cheias de março de 2024, a Alpinne retomou as suas operações no dia 22 de junho. O novo espaço está localizado no Pontal Shopping, na Zona Sul de Porto Alegre. Unindo cafeteria, sorveteria gourmet e restaurante, o negócio promete ser um pedacinho de Gramado na Capital, trazendo o clima e o sabor da Serra Gaúcha para mais perto dos porto-alegrenses. O cardápio é variado e reúne clássicos como a sopa no pão italiano, vendido a R$ 110,00, além de uma extensa carta de taças de sorvete artesanais, com destaque para a Taça Mas Bah, recheada com Nutella e morangos, por R$ 55,00. Outro carro-chefe da casa, a sequência de foundue, tem condições especiais ao longo da semana: nas terças e quartas-feiras, o pedido tem 30% de desconto, saindo por R$ 320,00 para duas pessoas. Outras opções para aquecer o inverno incluem café artesanal de paçoquinha e chocolate quente. A cozinha do local também prepara picanha na pedra e tábua mexicana. Além disso, em breve, a Alpinne deve oferecer chopp, petiscos e almoço.