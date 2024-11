Tradicional hamburgueria de Porto Alegre promove festival em comemoração aos 10 anos de operação

08 Novembro 2024

Celebrando 10 anos, a Mark Hamburgueria irá promover shows gratuitos na Travessa dos Venezianos, na Cidade Baixa

No próximo sábado (9), a Mark Hamburgueria (@markhamburgueria) completa 10 anos de operação. Para celebrar, o restaurante promoverá uma série de atrações musicais na Travessa dos Venezianos, no bairro Cidade Baixa, onde fica a primeira loja da rede.Intitulado Planeta Mark, o evento de rua contará com shows da banda Acústico Rockfeller, do grupo Bahtucai, e também de Rodrigo Araújo e da dupla Claus e Vanessa. O comunicador Pedro Espinosa estará no comando do evento, que começa às 11h30min. e termina às 23h. O grafiteiro Jackson Brum, responsável pelas artes nas paredes de todas as unidades da Mark, também estará presente, mostrando seu trabalho ao vivo durante o festival.Além das atrações, a Mark Hamburgueria oferecerá hambúrgueres a preço promocional, além de cervejas especiais. De acordo com o chef Mark Bandeira, empreendedor à frente da marca, o evento é uma comemoração de superação após muitas adversidades. Em maio, os dois restaurantes da marca foram atingidos pelas enchentes, o que levou ao fechamento definitivo da unidade no Boulevard Laçador. No entanto, o empreendedor reutilizou materiais e móveis para abrir um novo ponto no bairro Bom Fim.“São dez anos de muitas reinvenções, erros, acertos e grandes dificuldades, como a pandemia de COVID-19. O que permanece é a sensação de um sonho realizado e que se mantém vivo”, celebra o empresário.