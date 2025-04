Com shows e desfiles, Brick de Desapegos promove festival no bar Opinião

22 Abril 2025

O evento, que acontece desde 2011, chega ao formato de festival com diversas atrações que promovem a moda sustentável

O Brick de Desapegos terá a primeira edição de seu festival neste domingo (27), no bar Opinião. Com a ideia de trazer um público ainda maior ao encontro, que acontece desde 2011, o evento especial contará, além de 70 expositores de brechós, com atrações culturais, que são a grande novidade do evento. Entre as iniciativas estão o show com Jalile & Banda, desfiles, oficinas, talks, salão de beleza sustentável e exposição de arte.Com o objetivo de promover a moda sustentável, o evento terá a participação de empresas que transformam sobras de tecido, resíduos plásticos e latas de refrigerante em peças de roupas e acessórios. O evento é gratuito e os ingressos devem ser retirados no Sympla: tinyurl.com/397y2vhp.Confira a programação completa abaixo:Festival Brick de DesapegosData: 27 de abril, das 14h às 20h.Local: Opinião, rua José do Patrocínio, nº 834, Cidade Baixa.Palco15h – Desfile Chamaquitas – Moda Autoral16h – Desfile Cós – Costura Consciente e Design Sustentável – Moda Circular17h – Desfile Brechós participantes19h – Show Jalile & BandaEspaço KOA eco +14h às 20h – Corte de cabelo e venda de produtos ecoEspaço Hermanas14h às 19h – Comunicação e Redes SociaisEspaço Mão na Massa14h às 17h – Customização de Peças Senac17 às 20h – Brechó de TrocaEspaço AssimetriaBanca do Coletivo Assimetria - fotosEspaço Cora Talks15h às 16h - Moda 2040: O futuro é circular?17 às 18h - Descarte ou recomeço? O destino das roupas no fim do ciclo de uso