Confira as dicas de empreendedorismo de Maria Pia Albuquerque, Julia Sperotto e Julia Calazans

Vencedora do prêmio Top de Marketing ADVB na categoria moda, a 2nd Chance é uma plataforma de moda circular que conta com e-commerce e loja no Moinhos de Vento. A aposta das sócias Maria Pia Albuquerque, Julia Sperotto e Julia Calazans é na curadoria de peças de grifes estrangeiras e nacionais em perfeito estado. Confira as dica das sócias para quem quer empreender:

1. Antes feito do que perfeito

Aposte no conceito de produto viável mínimo (MVP). Lance seu produto ou serviço em uma versão simplificada para que, mediante a validação do seu uso, ele vá sendo aprimorado baseado no aprendizado. Empreender é abastecer o avião durante o voo.

2. Qual é o seu valor?

O que você tem a oferecer de útil ou de relevante? Mantendo seus produtos interessantes e/ou serviços que ofereçam reais soluções para quem usa , você previne que seu negócio caia na obsolescência.

3. Corra atrás

Muitas informações e ferramentas são encontradas online e sem custo . Quando possível, deixe investimentos importantes para quando seu modelo de negócio já tiver se provado lucrativo. Cada centavo conta!

4. O certo sempre, mesmo que custe mais caro

Cumpra à risca suas obrigações tributárias, trabalhistas e financeiras. Faça o que é certo com os seus clientes, funcionários e fornecedores, mesmo que isso custe mais caro. A sua reputação a enchente não leva!

5. "Muito risco e pouco ego"

Não faça que as vitórias inflem o seu ego e te coloquem na zona de conforto. A qualquer hora tudo pode mudar, seja humilde e esteja aberto para aprender e correr riscos.

7. Acompanhe a concorrência, mas não fique obcecado por ela

Esteja atento para os movimentos dos seus competidores, mas não a ponto de fazer com que seja sua única inspiração. Não seja apenas mais um wannabe e pense com criatividade!

8. Pense grande, mas abrace os detalhes