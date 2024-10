Bar de Porto Alegre terá Halloween latino inspirado no Dia de Los Muertos

Nesta sexta (1), o Inca Bar de Cervejas, localizado em um casarão antigo no bairro Boa Vista, realizará a sexta edição do seu evento de Halloween, chamado Dia de Los Muertos. Com inspiração na cultura latina, o evento começa às 17h e terá cervejas artesanais com preço único de R$ 16,00, além de atividades gratuitas para o público.

"Desde que abrimos, em 2018, chamamos nossa comemoração assim para valorizar a cultura latina e os povos originários ", comenta Cintia Kunzler, proprietária do bar. "Queremos que as pessoas se sintam à vontade e tenham uma boa experiência aqui", destaca. De acordo com Cintia, o Inca é um ambiente familiar e que buscam o conforto, explorando cores, espaço de sofás, área externa e varanda envidraçada.