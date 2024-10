LISTA: 5 Oktoberfests para celebrar a típica festa alemã em Porto Alegre e Região Metropolitana

A Oktoberfest é um festival de tradições germânicas que ocorre durante todo o mês de outubro. Nomeada a partir de duas palavras alemãs: oktober, que significa outubro, e fest, que significa festa, a celebração remonta ao século XIX e promove a cultura e a gastronomia alemã pelo mundo. No Rio Grande do Sul, as festividades ocorrem por todo o Estado, oferecendo uma variedade de cervejas, atividades e experiências. Para entrar no clima, o GeraçãoE preparou uma lista de cinco lugares para curtir na Capital e na Região Metropolitana.

1 – Oktoberfest do Pavilhão Beba Cultura

Em sua segunda edição, o Beba Cultura Fest irá promover o festejo com entrada gratuita no 4º Distrito, em Porto Alegre. A festa contará com espaço kids, comidas típicas e shows. Na programação musical, quatro blocos irão embalar o sábado (26): a banda Youngles fará o especial anos 1950 e 1960 com clássicos do rock e a banda Sonda Rock fecha a noite com clássicos dos anos 1980 e 1990.



• Oktoberfest do Pavilhão Beba Cultura: avenida Polonia, nº 200, Porto Alegre.

• Horário: sábado (26), das 11h30min às 23h30min.





O festejo no 4º Distrito ocorrerá no bar 4Beer, com entrada gratuita 4Beer/Instagram/reprodução/JC

Ponto de encontro na cidade, a Rua Coberta de Gravataí é um espaço que conta com 40 empreendimentos de variados segmentos. No próximo domingo (27), a Oktoberfest do município será realizada no local. O festival é uma parceria entre a Praça Mall e a cervejaria Ralf Beer, com entrada gratuita. As atrações musicais serão Alles Bier, Estação 3 e Boris Cunha & Banda.

• Oktoberfest Rua Coberta de Gravataí: avenida José Loureiro da Silva, nº 1315.

• Horário: domingo (27), a partir das 12h.





O festival é uma parceria entre a Praça Mall e a Cervejaria Ralf Beer, com entrada gratuita. Prefeitura de Gravataí/Divulgação/Cidades

Na Zona Norte da Capital, a Núcleo Cervejaria organiza o festival para a comunidade local. A celebração do bairro Sarandi terá cervejas artesanais, comidas típicas, feira de empreendedores, samba ao vivo e um tour cervejeiro pela fábrica.



• Oktoberfest da Núcleo Cervejaria: rua Itaúna, n º 265, bairro Sarandi.

• Horário: sábado, das 14h às 21h.





Helena Legunes, Roger Moraes e Michelle Vieceli são os nomes por trás da Núcleo Cervejaria. Tato Borges/Núcleo Cervejaria/Divulgação JC

Pohlmann, localizada na Zona Sul, terá evento com comidas típicas, combos de cervejas artesanais da Pohlmann, música ao vivo, dose dupla pilsen das 18h às 20h e jogos germânicos. Os festejos contarão com um ambiente decorado e com visitas guiadas na microcervejaria. O cardápio, ainda, contará com preços promocionais.



• Oktoberfest Cervejaria Pohlmann: avenida Copacabana, n º 745, bairro Assunção.

• Horário: sábado (26), das 18h às 23h.



Os festejos serão em um ambiente decorado e com visitas guiadas na microcervejaria da Pohlmann. CervejariaPohlmann/Divulgação/JC



5 - Oktoberfest Food Hall Dado Bier



Na sua quarta edição, a Oktoberfest Food Hall Dado Bier apresenta uma semana de gastronomia temática e uma tap list dedicada às cervejas da escola alemã. Seis das sete operações gastronômicas do food hall prepararam receitas exclusivas para o evento: o Basic oferece o OktoberBurger; o café Koa traz a tradicional Cuca; a pizzaria Mood apresenta a Pizza Cuca e Linguiça; o Le Moustache prepara o Pancho com Chucrute; o mexicano Tangamandápio aposta no Taco do Alemão e o restaurante Levante serve o Shawarma do Alemão. Cinco cervejarias locais também foram convidadas: Alcapone, Ruradelica, De Ross, Marek e Hatha. Além disso, a festa contará com expositores de insumos, como Viking Malt, que trará diferentes tipos de maltes, e Lúpulos 1000Alt, que exibirá suas variedades de lúpulos. Para encerrar a noite, show da banda Ele Folks, das 20h às 22h, trazendo uma mistura de folk e rock.



• Oktoberfest Food Hall Dado Bier: avenida Túlio de Rose, n º 80, no 2º andar do Bourbon Country.

• Horário: até domingo (27), das 10h às 22h. A cervejaria, localizada na Zona Sul, terá evento com comidas típicas, combos de cervejas artesanais da Pohlmann, música ao vivo, dose dupla pilsen das 18h às 20h e jogos germânicos. Os festejos contarão com um ambiente decorado e com visitas guiadas na microcervejaria. O cardápio, ainda, contará com preços promocionais.avenida Copacabana, n º 745, bairro Assunção.sábado (26), das 18h às 23h.Na sua quarta edição, a Oktoberfestapresenta uma semana de gastronomia temática e uma tap list dedicada às cervejas da escola alemã. Seis das sete operações gastronômicas do food hall prepararam receitas exclusivas para o evento: o Basic oferece o OktoberBurger; o café Koa traz a tradicional Cuca; a pizzaria Mood apresenta a Pizza Cuca e Linguiça; o Le Moustache prepara o Pancho com Chucrute; o mexicano Tangamandápio aposta no Taco do Alemão e o restaurante Levante serve o Shawarma do Alemão. Cinco cervejarias locais também foram convidadas: Alcapone, Ruradelica, De Ross, Marek e Hatha. Além disso, a festa contará com expositores de insumos, como Viking Malt, que trará diferentes tipos de maltes, e Lúpulos 1000Alt, que exibirá suas variedades de lúpulos. Para encerrar a noite, show da banda Ele Folks, das 20h às 22h, trazendo uma mistura de folk e rock.avenida Túlio de Rose, n º 80, no 2º andar do Bourbon Country.até domingo (27), das 10h às 22h.