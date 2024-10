Evento internacional de tecnologia escolhe Porto Alegre em primeira edição nacional

04 Outubro 2024

Creative Industries Days Brazil tem o objetivo de criar e expandir conexões entre academia e mercado

Ocorre em Porto Alegre, de 8 a 10 de outubro, o Cultural and Creative Industries Days Brazil 2024, projeto idealizado e promovido pela Università di Bologna, por meio do Centro di Ricerca sulle Industrie Culturale e Creative (CRICC) e do Advanced Design Unit. É a primeira vez que o evento é realizado no Brasil e a capital gaúcha foi escolhida para sediar a edição. O evento tem o objetivo de criar e expandir conexões entre academia e mercado, por meio da utilização de tecnologias de conexão e comunicação em conjunto com a criatividade. O projeto é inspirado nas metas propostas pela Unesco através da cátedra de Future Literacy (Alfabetização de Futuros), pautando a capacidade humana de imaginar futuros.