Faculdade promove feirão de empregos online com mais de 900 mil vagas

GeraçãoE

04 Outubro 2024

A feira virtual de estágios e empregos da Estácio será realizada entre os dias 8 e 10 de outubro

Entre os dias 8 e 10 de outubro, a faculdade Estácio realizará a 8ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos, com mais de 900 mil vagas de estágios e empregos. Totalmente gratuita, a feira será realizada de forma online, permitindo que estudantes e profissionais de diversas áreas participem de qualquer lugar. Além das oportunidades, o evento contará com workshops, oficinas e palestras sobre tendências do mercado de trabalho, com destaque para a inclusão de vagas afirmativas e espaços dedicados a pessoas com deficiência e neurodivergentes. Entre as organizações participantes estão a Academia do Universitário, Amil, Casais, Catho, CIEE, Infojobs, Instituto Yduqs, M.Dias Branco, Nube, Santander, TIM, Yduqs, Wall Jobs Tecnologia, entre outras, que oferecerão vagas desde jovem aprendiz até cargos de liderança.