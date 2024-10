Teste o conceito da marca antes de apostar todas as fichas

Angra Ornel Brilhante comanda a Pop!, marca de óculos feitos à mão que surgiu na Zona Sul e expandiu, recentemente, para o Moinhos de Vento. Confira as dicas:

1. Validar o produto e conceito da marca

O objetivo da Pop! é trazer para o público a oportunidade de fazer óculos com design inovador e sofisticado com um preço bacana. Em um mercado dividido entre as grandes redes de óticas tradicionais e as ofertas da internet, a maior dificuldade é encontrar espaço na cabeça do consumidor. A validação do produto e da filosofia da marca é fundamental antes de maiores investimentos. Participar de feiras de design e produtos autorais onde existe um contato direto com o consumidor é muito importante. Antes da abertura da primeira loja física, participamos de mais de 40 feiras de moda autoral, como a Feira Crafteria, Open e Le Marché Chic.

2. O branding como diferencial

Agregar valor ao produto é outro desafio grande no mercado ótico. Normalmente, as óticas tradicionais comercializam marcas de renome e grifes internacionais para gerar uma percepção de valor aos seus produtos. Porém, muitas vezes, o consumidor encontra as mesmas marcas em todas as lojas, gerando uma disputa baseada apenas em preço e oferta. O caminho da Pop! é diferente. Queremos valorizar a marca própria e, com isso, estabelecer uma independência na comercialização. Os livros de Arthur Bender - como o Personal Branding: construindo sua marca pessoal - são dica para o entendimento e valorização do branding como diferencial na gestão da marca.

3. Óculos é moda e saúde

Conhecer as características técnicas do seu negócio é outra dica. Muitas vezes, o sucesso do negócio está no conhecimento de detalhes e experiência no ramo a que se propõe. O ramo de ótica, por se tratar de saúde ocular, requer conhecimento técnico específico. Todos os colaboradores da Pop! possuem formação no curso técnico em ótica. Esse curso tem duração de três anos e prepara o profissional para ingressar no setor. O Senac oferece essa formação.