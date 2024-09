Confira as dicas de Felipe Durli e Gabriela Bertol, nomes à frente da Panificio Clementina

O casal Felipe Durli e Gabriela Bertol estão à frente da Panificio Clementina, padaria como foco, principalmente, em pães de fermentação natural, além de iguarias inspiradas na gastronomia italiana. Confira as dicas:

Empreender, antes de tudo, é um ato de amor. Ao escolher aquilo que decidimos investir nosso tempo diário, precisamos estar apaixonados e esse amor precisa transbordar. E essa é a primeira dica:

1 - Escolha algo que ama fazer

Aquela máxima "trabalhe com o que você ama, e nunca mais precisará trabalhar na vida", não é bem assim, mas tem um tom de verdade. Ter um negócio é desafiador, exaustivo, mas se a escolha for algo que desperte aquela paixão primária, ele será muito mais prazeroso, mesmo nos momentos difíceis.

2 - Planejamento

Ter um plano de negócios ajudará muito em todas as etapas do seu negócio. Ele servirá como um mapa que poderá ser consultado o todo tempo. Na internet, existem vários modelos gratuitos e é bem importante cumprir esta etapa. Caso não tenha experiência, procure alguém que possa te auxiliar. No caso de abertura de loja física, pesquise muito bem o potencial da região que pretende atuar, bem como o público envolvido.

3 - Converse com pessoas que já abriram negócios

Troque ideias com pessoas que já tiveram um negócio parecido com o seu, ou que tenham empresa há algum tempo. É muito legal saber que outras pessoas passaram pelos mesmos desafios e que superaram.

Talvez esta seja a etapa mais importante. Vocês dividirão alegrias e angústias, conquistas e derrotas, e, se a escolha for correta, o peso do negócio será equilibrado. Tenha um sócio que confie e admire o trabalho. É importante dividir as tarefas conforme as habilidades de cada um, para maior assertividade e produtividade. Confiança é base de qualquer relação.



5 - Estipule metas

O seu negócio precisa crescer. Para isso, é interessante ter objetivos alcançáveis, e também alguns um pouco mais ousados. Quando sabemos o destino, é muito mais fácil caminhar na sua direção. Estipule metas de crescimento, analise os relatórios da sua empresa, tente reduzir gastos e aumentar o lucro.

6 - Mire no futuro e siga em movimento

Enxergar o próprio negócio com olhar novo todos os dias é um desafio. Às vezes, a gente precisa se afastar da função e retornar para o início. O principal é estar sempre em movimento, buscando coisas novas, tentando, errando e acertando. Nunca fique parado. Mantenha-se em movimento e, aos poucos, as coisas começarão a acontecer.