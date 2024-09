LISTA: 5 negócios de Porto Alegre para entrar no clima da Semana Farroupilha

Celebrado em 20 de setembro, o Dia do Gaúcho é uma homenagem à Revolução Farroupilha. A data, marcada por festividades e desfiles, envolve diversos setores como cultura, música e gastronomia. Na economia, diversos empreendedores levam o orgulho das tradições gaúchas para seus negócios. Para entrar no clima da Semana Farroupilha, o GeraçãoE listou cinco negócios voltados para a cultura gaúcha.

1. Cuias personalizadas

As cuias de imbuia variam entre R$ 89,90 e R$ 99,90 de acordo com tamanho, cor e gravação ESTILO CUIAS/DIVULGAÇÃO/JC

Para quem gosta de apreciar um bom chimarrão, a cuia e a bomba são indispensáveis. Pensando nisso, a loja Estilo Cuias faz personalização a laser em cuias e bombas desde 2021 . A loja possui dois tipos de cuia: as tradicionais de porongo e as de madeira imbuia. As cuias de porongo variam entre R$ 74,90 e R$ 89,90 de acordo com tamanho e gravação. Já as cuias de imbuia, entre R$ 89,90 e R$ 99,90 de acordo com tamanho, cor e gravação. A Estilo Cuias também dispõe de kits de mateira, cuia, garrafa térmica, porta erva e bomba de chimarrão com valores a partir de R$ 349,90. A loja opera de forma online, com sede em Porto Alegre, mas envia para todo o Brasil.



• Estilo Cuias: Instagram (@estilo_cuias) ou WhatsApp (51 99538-8026)



• Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sábado das 8h às 12h.

2. Pilchas, bombachas e lenços

O local atua há mais de 50 anos no comércio de roupas típicas O BOLICHÃO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Atuando desde 1973 em Porto Alegre, O Bolichão é especializado em pilchas femininas e masculinas. A loja possui vestidos, saias, bombachas, camisas, lenços, botas, alpargatas demais peças que compõem a típica vestimenta tanto para adultos quanto para crianças.



• O Bolichão: avenida Júlio de Castilhos, nº 113, no Centro Histórico.



• Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h. Aos sábados, das 8h30min às 17h.

3. Alpargatas artesanais

A empresa possui modelos pré definidos e realiza personalizações, todos realizados de forma artesanal ALPARGATAS SANTA FÉ/DIVULGAÇÃO/JC

Com produção artesanal e confecção que leva até sete dias, a Alpargatas Santa Fé produz os sapatos típicos para crianças e adultos. Partindo de R$ 99,00, a marca tem como carro-chefe as alpargatas personalizadas com cores e logomarca, geralmente de CTGs , mas há a possibilidade da personalização dos calçados de forma unitária. A marca opera em Porto Alegre e tem produção em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana.



• Alpargatas Santa Fé: Instagram (@santafe.alpargatas) ou WhatsApp (51 99733-9088).

4. Churrasco clássico

A Churrascaria Santo Antônio é conhecida por ser a primeira do Brasil CHURRASCARIA SANTO ANTÔNIO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC





• Restaurante e Churrascaria Santo Antônio: rua Dr. Timóteo, nº 465, no Moinhos de Vento.



• Horários: Todos os dias, das 11h às 15h30min e das 18h30min às 23h.

Prato típico no prato dos gaúchos, o churrasco é indispensável para quem quer entrar no ritmo da comemoração. Na Capital, a Churrascaria Santo Antônio é considerada a primeira churrascaria do Brasil. O local ocupa o mesmo ponto há mais de 80 anos. Entre os pratos mais queridos dos clientes, estão a picanha de 500g, no valor de R$ 149,00, e o xixo de 800g, que custa R$ 109,00.rua Dr. Timóteo, nº 465, no Moinhos de Vento.Todos os dias, das 11h às 15h30min e das 18h30min às 23h.

5. Banca de erva-mate