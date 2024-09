Três exercícios para aplicar no dia a dia dos negócios

Sandro Lobo está à frente da Brasa, editora de quadrinhos de ficção e não-ficção focada em temáticas históricas, políticas e sociais. Neste ano, a editora abriu um espaço físico na Cidade Baixa. Confira as dicas:

Pensei em dicas de cursos, livros e séries, mas nunca sei bem como fazer isso. Então, vou dividir com vocês três exercícios que pratico diariamente tanto na Brasa Editora quanto na Loja da Brasa que nos estimulam a buscar sempre para nos diferenciar dos nossos concorrentes.

 1. Certa vez um editor de revistas de bancas disse que o grande segredo do sucesso editorial estava em ver as revistas que estavam em exposição e enxergar entre elas as publicações que ainda não existiam. Ali estavam as oportunidades.



 2. Outra coisa que a gente faz com constância aqui na Brasa é estudar cases de sucesso de negócios das mais diversas áreas e imaginar como ele poderia ser executado dentro da nossa área, levando em consideração as nossas possibilidades. Uma hora a gente acerta e traz um grande diferencial para o nosso negócio.



 3. É comum fazermos os mesmos caminhos para chegar do ponto A ao ponto B. Por exemplo, todo dia costumamos trilhar o mesmo percurso de casa até o trabalho. Os gurus de criatividade pregam que andar por ruas diferentes estimula a criatividade. Prefiro fazer uma imersão, me aprofundar no mesmo e, a cada vez, perceber coisas diferentes.