Lista: cinco bares de Porto Alegre para celebrar o Dia Nacional da Cachaça

Destilado tipicamente brasileiro, a cachaça faz parte da cultura e da história do País. Dia 13 de setembro é celebrado o Dia Nacional da Cachaça, bebida que provém exclusivamente da cana-de-açúcar. O destilado, presente na receita do drink mais famoso do Brasil - a caipirinha - oferece desde rótulos populares a opções com valor mais agregado. Para comemorar, o GeraçãoE lista cinco bares que oferecem opções da bebida em Porto Alegre.

1. Casa Vasco

A Casa Vasco, no Bom Fim, terá programação especial para o Dia da Cachaça CASAVASCO/DIVULGAÇÃO/JC

A ideia da empreendedora é desmistificar os preconceitos em relação à bebida e mostrar aos clientes, que assim como qualquer outro destilado, precisa ser degustada e apreciada . Em comemoração ao Dia da Cachaça, o armazém de bebidas estará com uma carta especial para a data: três drinks tradicionais de cachaça e três releituras de clássicos da coquetelaria, preparados com rótulos da cachaçaria Maria João, de Santa Rosa.



• Casa Vasco: rua Vasco da Gama, nº 207, bairro Bom Fim.

• Casa Vasco: rua Vasco da Gama, nº 207, bairro Bom Fim.

• Horário: de terça a sexta-feira, das 11h à meia-noite, e de sábado a segunda, das 9h à meia-noite. Localizada no bairro Bom Fim, a Casa Vasco foi idealizada pelas irmãs Larissa e Carolina Teixeira e reúne armazém de bebidas, bar, café e gastronomia. Larissa é apaixonada pelo universo da cachaça e trouxe para o empório e para o cardápio do estabelecimento uma diversidade de rótulos do destilado.

2. Lou Cachaças Artesanais

A Lou Cachaças Artesanais, de Porto Alegre, opera desde 2016 LOUCACHAÇAS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Criada em 2016, a Lou Cachaças Artesanais está presente em diversas feiras de rua de Porto Alegre, além de bares da Capital. Oferecendo sabores como butiá, canela com jambu e maracujá com gengibre a marca realiza encomendas via WhatsApp. No Instagram da Lou Cachaça (@loucachacas), está disponível o contato para realizar os pedidos e os endereços dos bares que comercializam os rótulos da marca.

3. Cachaçaria do Mercado

A Cachaçaria do Mercado opera na loja 95 do Mercado Público de Porto Alegre CACHAÇARIADOMERCADO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

oferece desde opções mais simples a rótulos mais refinados, podendo custar mais de R$ 1 mil . Além das vendas na loja, os pedidos podem ser feitos através de delivery.



• Cachaçaria do Mercado: Mercado Público de Porto Alegre, loja 95, Centro Histórico.

• Cachaçaria do Mercado: Mercado Público de Porto Alegre, loja 95, Centro Histórico.

• Horário: segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h; aos sábados, das 7h30min às 18h, e aos domingos, das 9h às 15h. Com mais de 500 rótulos de cachaça, a Cachaçaria do Mercado opera no Mercado público de Porto Alegre desde 2006. Tradicional na Capital, a cachaçaria oferece desde opções mais simples a rótulos mais refinados, podendo custar mais de R$ 1 mil.

4. Terreiro Bar Ancestral

O Terreiro Bar opera na rua Luiz Afonso, nº 247, na Cidade Baixa TERREIROBAR/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

A Cachaça do Malandro é o nome da linha de destilados que homenageia entidades da Quimbanda . Com três opções de cachaça - jambu e melado, frutas vermelhas e carvalho e amburana -, o estabelecimento oferece a bebida em doses ou engarrafadas.



• Terreiro Bar Ancestral: rua Luiz Afonso, nº 247, Cidade Baixa.

• Terreiro Bar Ancestral: rua Luiz Afonso, nº 247, Cidade Baixa.

• Horário: de quarta-feira a sábado, das 17h à meia-noite. Aos domingos, das 16h às 22h. Inspirado nas religiões brasileiras de matriz africana, o Terreiro Bar Ancestral, na Cidade Baixa, conta com produção própria de cervejas e cachaças. A Cachaça do Malandro é o nome da linha de destilados que homenageia entidades da Quimbanda.

5. Boteco Matita Perê

O boteco Matita Perê opera na rua João Alfredo, nº 626, na Cidade Baixa MATITAPERE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Trazendo cerveja, cachaça e samba para seus clientes, o Boteco Matita Perê está localizado no bairro Cidade Baixa. O bar oferece um cardápio com variadas opções de cachaças , além de drinks com o destilado como o Diavolo - feito com cachaça orgânica, pimenta dedo-de-moça, pimenta rosa e angustura.

• Boteco Matita Perê: rua João Alfredo, nº 626, Cidade Baixa.

• Horário: almoço de segunda a sexta, das 11h30min às 14h30min; o bar funciona de quinta a sexta, das 18h30min à 1h, e aos sábados, das 19h às 2h.