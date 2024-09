Porto Alegre terá Feira das Queijarias Gaúchas em setembro

Entre os dias 6 e 8 de setembro, a Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro de Porto Alegre, sediará a Feira das Queijarias Gaúchas. Organizado pela Associação Gaúcha de Laticínios, o evento conta com apoio do Sebrae, Emater e do governo do Estado. Com entrada gratuita, a feira reunirá produtores locais, apresentando variedade de queijos artesanais e produtos lácteos.



Além da feira, o evento traz, na sexta-feira (6), o Seminário das Queijarias Gaúchas, que abordará o tema Superando desafios e revitalizando a produção de lácteos no RS pós-enchentes. O seminário oportunizará a discussão entre produtores e especialistas sobre os impactos das recentes enchentes na produção de leite e sobre os caminhos para a recuperação . As inscrições antecipadas são gratuitas e devem ser realizadas pelo Sympla. A inscrição garantirá certificado emitido pela Universidade Federal de Santa Maria.



A programação do seminário inclui debates sobre a qualidade do leite, alimentação animal, diferencial de produtos autorais e oportunidades de comercialização em outros estados. O encerramento do seminário será com a entrega das medalhas do Prêmio Queijo Brasil e do Expoqueijo Cheese Awards.



A iniciativa, de acordo com manifestação da organização nas redes sociais, é fortalecer a cadeia produtiva dos laticínios no Estado, setor que tem enfrentado grandes desafios em função das catástrofes climáticas.

Programação do Seminário das Queijarias Gaúchas (sexta-feira, 6 de setembro):

• 9h: abertura;



• 9h30min às 10h30min: alimentação animal: rendimento e qualidade de produtos lácteos;



• 10h30min às 11h30min: desafios na produção de leite e recuperação da qualidade pós-catástrofe;



• 11h30min às 13h30min: intervalo;



• 13h30min às 14h30min: produtos autorais e com identidade: como e por que se diferenciar em meio à padronização;



• 14h30min às 15h30min: conquistas e desafios do selo arte pós-enchentes;



• 15h30min às 17h: roda de conversa sobre comercialização e participação em feiras fora do RS;



• 17h: entrega de medalhas do Prêmio Queijo Brasil e Expoqueijo Cheese Awards.