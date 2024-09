Restaurante celebra aniversário com festival de gastronomia e música

GeraçãoE

03 Setembro 2024

A festa se estenderá por dois dias e contará com mais de 10 atrações musicais

O 20BARRA9, restaurante focado em churrasco e parrilla, comemora nove anos de atuação na Capital. Nos dias 20 e 21 de setembro o negócio realizará o Festival Manda Brasa na antiga fábrica Guahyba, no 4º Distrito. A festa se estenderá por dois dias e contará com mais de 10 atrações musicais, incluindo nomes como Gabriel o Pensador e DJ Marlboro, além do duo americano BoomBox, em sua estreia no Brasil. O festival, organizado pelo Grupo MandaBrasa Co, em parceria com a Opinião Produtora e o Instituto Caldeira, oferecerá um sistema open bar e open churras, com cortes preparados em fogo de chão que ficará ativo durante todo o evento. Além da música e gastronomia, o público poderá apreciar performances artísticas, como pinturas ao vivo dos artistas Jotape Pax e Renan Santos. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 340,00 + 1kg de alimento não perecível para um dia e R$ 600,00 + 1kg de alimento não perecível para os dois dias de evento.