Com hambúrguer, pudim, drinks e queijo à base de bergamota, roteiro celebra a fruta na Zona Sul

Começou na última quarta-feira (17) a terceira edição do Roteiro de Inverno Bergamota. Realizado pela plataforma A Zona Sul é a Minha Praia (@azonasuleaminhapraia), o roteiro reúne uma série de espaços gastronômicos da Zona Sul que oferecem em seus menus um prato, doce ou bebida que utiliza bergamota em sua receita. Na rota, estão 25 preparos diferentes, como chás, drinks, cerveja, bolos, pudim, chocolate, geleia, hambúrguer, petiscos e até queijo artesanal.



O Prêmio Bergamota 2024 permite que o público eleja, entre as 25 receitas, o preparo que mais o agradou e valorizou a bergamota. Após visitar os estabelecimentos e provar os produtos, o público pode acessar o formulário online e votar atribuindo notas para cada item que experimentou. A votação ocorre até o dia 15 de setembro.

A competição já premiou receitas interessantes. Em sua primeira edição, em 2022, o prêmio foi para o hambúrguer de porco com bergamota empanada, do Tertu Brunch e Pub, que também emplacou o segundo lugar com a caipirinha de bergamota. Já em 2023, quem levou o prêmio foi o Barril Pub, com um hambúrguer de costela, creme de gorgonzola e bergamota caramelizada.A Zona Sul é a Minha Praia chega ao sétimo ano e temNesse momento, a plataforma se aproxima dos empreendimentos da região com o intuito de promover e fomentar negócios que foram afetados pelas enchentes de maio.