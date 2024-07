Confira as dicas de empreendedorismo de Viviane Lemos

Viviane Lemos é sócia da BPS POA, feira de moda plus size que acontece em Porto Alegre, e presidente do Instituto do Tamanho do RS. Desde de maio, a empreendedora está à frente de um projeto de doações de roupas plus size para pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Acredito que o empreendedor raiz é uma pessoa inquieta, que tem no seu DNA 3 fatores:

1. Curiosidade

Estou sempre atenta às novas oportunidades, tecnologias e novidades em geral que possam ajudar no meu negócio e com meus clientes. Isso me faz estar sempre em movimento. Sempre procurando fontes confiáveis de conhecimento, pois as promessas milagrosas de sucesso e retorno instantâneo estão em todos os lugares.

2. Estar disposto a aprender

Não só com formações e certificados (que são valiosos), mas estar disposto a aprender com pessoas , no dia a dia. Exercer o papel da empatia é fundamental para que todo empreendedor que foca na experiência do consumidor tenha sucesso.

3. Cuidado com o seu time