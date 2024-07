Insights e tendências de mercado

18 Julho 2024

Fernanda Geyer está à frente da Lince, consultoria de marketing de relacionamentos. A empreendedora é formada em Publicidade e Propaganda com ênfase em Marketing pela ESPM, possui pós-graduação em Gestão Empresarial pela Ufrgs, além de especializações em Facilitação de Grupos pela SBDG e Gestão de Produtos pela ISEG França. Com mais de 25 anos de experiência, tem um histórico diversificado que inclui cargos de liderança em marketing, gestão de projetos em agências e experiências internacionais na França e na Austrália, e é Diretora de Projetos Especiais da Bienal do Mercosul.