Evento de enoturismo reúne 15 vinícolas na Catedral Metropolitana de Porto Alegre

O Vinho no Cais, considerado o maior evento de vinhos da Capital, chega à terceira edição nos dias 13 e 14 de julho. Neste ano, o Wine Festival, principal programação do evento, reunirá 15 vinícolas, com a maioria de produtores do Rio Grande do Sul. O evento, que normalmente ocorre no Cais Embarcadero, será realizado pela primeira vez na Catedral Metropolitana, no Centro Histórico.



Nesta terceira edição, 20% do valor da venda dos ingressos será destinado a ajudar a população afetada pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O valor arrecadado será enviado ao Instituto Rsnasce, que reúne uma das maiores articulações em defesa dos setores de turismo e eventos do Estado.



Em uma parceria entre a Wine Locals e o Cais Embarcadero, o Vinho no Cais conta com produtores gaúchos que também foram atingidos pelas chuvas e cheias de maio. “Estar junto com o Vinho no Cais é uma forma de apoiarmos centenas de pessoas que dependem do enoturismo para viver e estão recomeçando seus trabalhos”, diz Vinicius Garcia, presidente do Instituto RSNASCE.

Entre as vinícolas confirmadas, estão a Casa Perini, Jolimont, Miolo, Vita Eterna, Bodega Deicas, Dom Cândido, Aurora, Monte Agudo, Casa Valduga, Gazzaro, Fontanari e Campestre. As vendas de ingressos para a terceira edição do Vinho no Cais já estão abertas e custam a partir de R$ 185,00.