LISTA: 10 cabanas em meio à natureza para curtir o inverno no Rio Grande do Sul

Com a chegada do inverno e das baixas temperaturas no Estado, inicia a busca por opções de hospedagem que unem belas paisagens e conforto para curtir os dias frios. Lareira, hidromassagem e cama com vista para as estrelas são alguns dos destaques da lista que o GeraçãoE preparou com 10 lugares para curtir o inverno gaúcho.

1. Casa na árvore



A Morada dos vagalumes é o lugar para quem quer realizar o sonho de criança de subir em uma casa na árvore MORADA DOS VAGALUMES/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

A Morada dos Vagalumes (@moradadosvagalumes) é uma opção de hospedagem para quem quer realizar o sonho de criança de subir em uma casa na árvore. Próximo de diversas vinícolas e cervejarias , o local, que fica próximo do Vale dos Vinhedos, comporta até cinco pessoas. A Morada dos Vagalumes fica em Farroupilha, na Serra Gaúcha. A hospedagem para duas pessoas tem valor aproximado de R$ 2,2mil.

2. Em casal ou para a família

Os Chalés La Pinta comportam de duas a quatro pessoas CHALES LA PINTA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Com hospedagens em Pinto Bandeira e Bento Gonçalves, os Chalés La Pinta (@chaleslapinta) comportam de duas a quatro pessoas. Na diária, está inclusa uma cesta de café da manhã. A hospedagem pretende proporcionar uma experiência típica do interior , aliando simplicidade e conforto. As diárias partem de R$ 990,00 até R$ 1,4 mil.

3. Cabana em forma de pipa

Localizado em São Francisco de Paula, o Divisa Eco Lodge possui uma acomodação em formato de Pipa com arquitetura semelhante à um tonel de vinho DIVISA ECO LODGE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Em um lugar com vista para as montanhas e cercado por um lago, o Divisa Eco Lodge conta com piscinas, área náutica e de pesca. O local, que se define como um experience resort, está localizado em São Francisco de Paula. São cinco tipos de acomodação, sendo uma delas a Pipa, uma cabana com arquitetura semelhante a um tonel de vinho de 37m² com deck coberto e hidromassagem.



4. Cabanas e bangalôs



O Parador Cambará do Sul conta com opções de bangalôs, chalés, suítes e o casulo, uma construção que lembra uma colmeia de abelhas para até 2 adultos. PARADOR CAMBARÁ DO SUL/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Com a natureza como cenário de fundo, o Parador Cambará do Sul pretende oferecer uma proposta livre e aventureira para os turistas na região dos Campos de Cima da Serra. O local conta com opções de bangalôs, chalés, suítes e o casulo , uma construção que lembra uma colmeia de abelhas para até dois adultos. A hospedagem inclui hidromassagem e lareira, além de vista para o campo. As diárias partem de R$ 1.074,00.



5. Camping de luxo

O Vicença Glamping oferece uma experiência de acampamento de luxo em chalés rústicos VICENÇA GLAMPING/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Dispondo de acomodações com ar-condicionado e varanda, a Pousada Emerich (@emerichpousada) está localizada em Cambará do Sul. O chalé, que se considera como um camping de luxo , dispõe de lareira ao ar livre e banheira de hidromassagem, TV e cozinha equipada.



6. Conexão com a natureza



o Arau Cabana Cheiro de Mato está situado em Flores da Cunha ARAU HOSPEDAGENS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Oferecendo acomodações com ar-condicionado e varanda, o Arau Cabana Cheiro de Mato (@arauhospedagens) está situado em Flores da Cunha. A propriedade tem vista para o lago e para o jardim. A cabana possui um deck com rede suspensa para conectar os visitantes à natureza durante o momento de descanso. As diárias partem de R$ 1.039,00.



7. Domo em Gramado



O Domo Supernova, da Highlow Stays, pretende oferecer uma experiência de acampamento HIGHLOW STAYS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

O Domo Supernova (@highlowstays), da Highlow Stays, pretende oferecer uma experiência de acampamento, mas sem perrengues e com conforto. A propriedade é equipada com automação via comando de voz, banheira de imersão aquecida, projetor e telão. As diárias partem de R$ 1.626,00.

8. Spa e natureza na Região Metropolitana



O OM B&B + Spa, está localizado é um parque natural na região metropolitana OM B&B + SPA VIAMÃO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Não é só no interior do Estado que estão as opções para quem quer curtir o frio em meio à natureza. Em Viamão, na Região Metropolitana, fica o OM B&B + Spa. O local conta com campo de futebol, quadra de tênis, cancha de vôlei, área de churrasqueira e de piquenique à beira do lago. Além da pousada, o local possui a opção de glamping , com diárias a partir de de R$ 274,00.

9. Quase na divisa

O Vicença Glamping oferece uma experiência de acampamento de luxo em chalés rústicos VICENÇA GLAMPING/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

No Norte do Estado, o Vicença Glamping (@vicenca.glamping) oferece uma experiência de acampamento de luxo em chalés rústicos para até duas pessoas. Localizado em Mapituba, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, o local conta com seis opções de hospedagens, sendo duas delas cabanas e dois chalés.

10. Spa na Serra



Os Chalés e Spa Exclusive, estão localizados em Canela, na serra gaúcha CHALES E SPA EXCLUSIVE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC