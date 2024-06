LISTA: 5 negócios de Porto Alegre para entrar no clima de Festa Junina

Paçoca, bolo de milho, pizza de sardinha, pescaria e chapéu de palha. A estética e a comida típica de Festa Junina fazem parte do imaginário dos brasileiros no mês de junho. Para entrar no clima, o GeraçãoE listou cinco opções para quem deseja comemorar em Porto Alegre.

1. Doces juninos



A Rocambolo terá o cardápio especial disponível na loja e sob encomenda ROCAMBOLO/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC

Rocambolo Atelier de Doces está com um cardápio especial junino. Os doces disponíveis são o bolo de doce de leite com paçoca, bolo de fubá com goiabada, torta Maria flor, recheada com brigadeiro, pé de moça, brigadeiro branco e paçoca, arroz doce, sagu com creme, pé de moça, beijinho, quentão e pizza de sardinha. O cardápio ficará disponível até o fim do mês de julho.



• Rocambolo: rua Felipe de Oliveira, nº 326, no bairro Santa Cecília.

• Horário: de terça-feira a sábado das 12h às 19h. Para quem quer comemorar com doces temáticos, aestá com um cardápio especial junino. Os doces disponíveis são o bolo de doce de leite com paçoca, bolo de fubá com goiabada, torta Maria flor, recheada com brigadeiro, pé de moça, brigadeiro branco e paçoca, arroz doce, sagu com creme, pé de moça, beijinho, quentão e pizza de sardinha. O cardápio ficará disponível até o fim do mês de julho.: rua Felipe de Oliveira, nº 326, no bairro Santa Cecília.: de terça-feira a sábado das 12h às 19h.

2. Festa com brincadeiras típicas



A doce entrega realizará um arraiá no próximo sábado (22) DOCE ENTREGA/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC

Um arraiá com comidas típicas, brincadeiras e muitos brindes. Esse é o convite que a Doce Entrega, confeitaria especializada em tortas, sobremesas e doces para festas faz para quem quer se divertir no clima junino. A festa será no próximo sábado (22) durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento.

• Doce entrega: avenida Coronel Lucas de Oliveira, nº 2363, no bairro Petrópolis.

• Horário: sábado, 22 de junho, das 9h às 17h.



3. Pizza junina

Para os mais caseiros, a rede de pizzarias Domino’s está com uma promoção especial. O combo junino da contempla uma pizza grande de qualquer sabor, uma pizza brotinho no sabor churros e um refrigerante R$ 89,90. A oferta vale até o dia 17 de julho.

• Domino’s: as lojas participantes da promoção estão disponíveis para consulta no site da rede.

4. Festa Junina corporativa

Especializados em eventos corporativos, a Bendito Gosto também recebe encomendas BENDITO GOSTO/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC

Fortemente afetada pela enchente, a Bendito Gosto Eventos está com a operação reduzida. A empresa trabalha com coffee breaks corporativos e com encomendas. Os destaques do cardápio junino são o bolo de paçoca, bolo de cenoura, bolo de milho com goiabada e bolo de churros.



• Bendito Gosto: a empresa atende de forma remota, pelos WhatsApps (51) 98408-1285 para eventos empresariais e (51) 99283-3899 para encomendas. A empresa também atende à pronta-entrega pelo Ifood.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

5. Festa em casa

A Baunilha Cupcakes manterá o cardápio até o fim do mês de julho BAUNILHA CUPCAKES/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC

Para quem quer comemorar em casa sem perder o gostinho de uma Festa Junina típica, a Baunilha Cupcakes está com um cardápio especial junino. O cardápio conta com doces como brownie de paçoca, cupcake de paçoca, bolo de milho com goiabada e palha italiana de amendoim e estará disponível até o fim do mês de julho.

• Baunilha Cupcakes: rua Francisco Ferrer, nº 334, no bairro Rio Branco. Somente take away.

• Horário: segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Aos sábados, das 10h às 12h.