Abrir a mente para novas conexões

Jaydson Gomes e Felipe Nascimento são, respectivamente, COO (Diretor de Operações) e CTO (Diretor de Tecnologia) da DEx01 ON2 - empresa de consultoria técnica especializada em CX (experiência do cliente) que desenvolve e implementa soluções de tecnologia para grandes corporações.

Seja curador de uma newsletter

Há mais de 12 anos, fazemos curadoria da BrazilJS Weekly, a newsletter da BrazilJS. Isso nos faz estar sempre atentos ao mundo da tecnologia, tendências de mercado e a complexidade do desenvolvimento de software.

Relação próxima com ecossistemas

Nossa empresa faz parte do Ecosys, um grupo de empreendimentos ágeis e especialistas que, juntos, buscam atender clientes de forma coordenada e relevante. As empresas são independentes e possuem sua própria operação, porém, existe um caminho único que todas buscam. As trocas com as pessoas gestoras dessas empresas são muito ricas, pois conseguimos avaliar diferentes aspectos dos negócios, entender processos e métodos, conhecer diferentes clientes.

Otimize seu tempo... de descanso

Descubra formas de aliviar o peso. Olhar para longe, ouvir músicas inteiras sem interrupções, ver aquele filme, ler um livro ou jogar um game que te traz boas lembranças. Se tiver filhos, cada minuto passado prestando atenção neles vale mais que horas de Netflix quando o quesito é aliviar a tensão. Ter um hobby ajuda também. Sua mente leve vai te ajudar a focar e trabalhar melhor, alcançar melhores resultados.

Seja um eterno aprendiz

Aprender é divertido e saudável, no entanto, mais que isso, abra a mente para novas ideias, compreensões e pontos de vista. Se você não é aprendiz de alguma coisa hoje, mude isso. Vivemos em uma era em que é possível aprender quase qualquer coisa. Para tudo existe alguém ensinando online, de graça ou por um preço justo e viável. Lembre-se do quanto ainda não sabe e como isso pode ser excitante. Isso vai te preparar para novos desafios, para pensar mais "fora da caixa". Muitos dos melhores insights vieram justamente da multidisciplinaridade.