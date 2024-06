Mercado de bairro que une empório, padaria e adega de vinhos em Porto Alegre aposta em marcas gaúchas

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul provocaram impactos diversos na vida das pessoas e dos negócios gaúchos. Neste cenário de dificuldades, empreendedores buscam maneiras de contribuir com a economia do Estado. Este é o caso de Paulo e Christiane Fontana, sócios do Public Market, local definido por eles como um mercado de bairro que une empório, padaria e sorveteria em um ambiente aconchegante e convidativo para clientela. A dupla criou uma campanha focada em apoiar os pequenos produtores do Estado.



O casal é morador do bairro Mont'Serrat há aproximadamente 50 anos. Empreendedores do ramo da indústria, eles eram frequentadores de um bistrô, localizado no mesmo ponto de seu atual empreendimento. Após a decisão de mudar de vida, a dupla viu na antiga operação uma oportunidade de reconstrução.

"Estava afim de fechar a minha fábrica e sempre olhava para esse negócio com bons olhos. Sempre me interessei por culinária e tinha aquela ilusão de trabalhar com isso. Então fizemos a proposta e assumimos o negócio em setembro de 2019", lembra Paulo.