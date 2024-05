Gramado Summit reverte vendas da edição em Punta Del Este para atingidos no RS

ação para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A edição do evento em Punta Del Este, que acontecerá em setembro, terá o valor da venda de ingressos 100% revertida para às vítimas do tragédia climática que assola o Estado. Gramado Summit , conferência de inovação e empreendedorismo que acontece desde 2017 na serra gaúcha, desenvolveu uma. A edição do evento em Punta Del Este, que acontecerá em setembro, terádo tragédia climática que assola o Estado.

Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, conta que a inquietação para contribuir começou ainda na semana passada, quando Gramado começou a registrar deslizamentos em virtude das fortes chuvas. "Como estamos numa das primeiras regiões afetadas, já colocamos nossas redes à disposição para que toda e qualquer ação em prol do Estado fosse divulgada", conta. No entanto, apenas amplificar iniciativas de auxílio às vítimas não era suficiente, como afirma o CEO. "Os problemas foram se intensificando, chegaram à Região Metropolitana, e estávamos tentando entender como poderíamos ajudar de fato. Queríamos criar uma ação que tivesse ligação direta com a Gramado Summit e que, de alguma forma, conseguíssemos mostrar para a sociedade como um todo que estamos devolvendo, não queria ser só um ponto de arrecadação", avalia Marcus.

Assim, veio a decisão de reverter 100% do valor arrecado com vendas de ingressos para a primeira edição internacional do evento a fim de amparar a população atingida no Rio Grande do Sul. "Estamos abrindo mão de parte da nossa receita. A parte logística não pensamos por completo, mas pensamos que, à medida que formos recolhendo montantes generosos, vamos fazendo aquisição de bens que são necessários. Tenho plena convicção que tão importante quanto ajudar agora, vai ser a reconstrução . E a gente tem que reconstruir, temos que dar de volta a esperança", acredita o CEO da Gramado Summit. O evento, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro, tem ingressos a partir de R$ 490,00. "Para mim, já não é mais sobre ir na Gramado Summit. Se for, que bom, está ajudando. Se não for, compra igual que esse ingresso vai ser revertido para a sociedade, principalmente no momento de reconstrução", garante.

Envolvido no ecossistema empreendedor gaúcho, Marcus acredita que o momento é de mobilização de quem está à frente do negócios. "Se formos analisar de uma maneira fria, um negócio tem gerar resultado para os seus sócios. Mas a nossa geração está mostrando que não é só isso. Temos que devolver para a sociedade como um todo. Não adianta gastarmos todos os recursos naturais para descobrir que não era só sobre remunerar os sócios de uma empresa, tem que contribuir para que a gente consiga ter um mundo um pouco mais justo. Neste momento, o que eu gostaria é que todo empreendedor, independente da sua localização, conseguisse se colocar no lugar das outras pessoas", pontua Marcus, destacando que a iniciativa faz parte da essência do negócio. "A grande ideia da Gramado Summit sempre foi assim: ‘eu sei que sou o dono dela, mas se eu fosse funcionário, estaria satisfeito?’. Sempre que a resposta foi não, mudei a minha cabeça enquanto gestor. Essa mesma verdade se estende quando começamos a falar com a sociedade. Se estivesse do outro lado, o que gostaria que uma empresa como a Gramado Summit estivesse fazendo? Então, vamos tomar as decisões sob a perspectiva de uma pessoa que está olhando para nós e esperando algo importante", considera.

Ainda, o CEO da Gramado Summit destaca que é o momento de mostrar a humanidade por trás dos negócios. "Não é sobre o ecossistema empreendedor, é sobre quem faz parte dele e quem está se solidarizando independente dos seus negócios. É gente ajudando gente, e ter um negócio é muito sobre isso", afirma Marcus.