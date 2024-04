Com expectativa de reunir 15 mil pessoas, Gramado Summit inicia com anúncio de edição em Punta del Este

A sétima edição da Gramado Summit, conferência de inovação, começou nesta quarta-feira (10), em Gramado, na serra gaúcha. A feira, que acontece até sexta-feira (12), deve reunir cerca de 15 mil visitantes, oriundos de 23 estados brasileiros, no Serra Park. A abertura do evento foi marcada pelo anúncio de uma edição uruguaia, que acontecerá em setembro em Punta del Este.



Reunindo 400 palestrantes e mais de 500 expositores na feira, Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, ressalta que os números não são o foco do evento, que aposta nas conexões. "Gramado Summit nunca foi sobre números. Entendemos a importância de ter um evento com 15 mil pessoas, 70% do público vindo de fora do Rio Grande do Sul, mas não é o que faz com que a gente acorde todos os dias e queira fazer o que fazemos. Saber o impacto em cada uma das startups, a oportunidade de um investidor conhecer uma oportunidade, isso realmente nos impressiona", afirma o CEO.

De acordo com um estudo desenvolvido pela organização, a estimava é que os três dias de evento gerem um impacto econômico de R$ 60 milhões , colocando em perspectiva transporte aéreo, terrestre, gastronomia e hotelaria. "Fizemos um estudo sobre o impacto da Gramado Summit para a cidade de Gramado, porque de nada adiantaria fazermos um evento sem entregar um resultado real para a sociedade. A Gramado Summit tem impacto de R$ 60 milhões para uma comunidade que 90% do PIB vem do turismo. É legal porque não é sobre números, é sobre propósito e alma", pontua Rossi.

A novidade é que, agora, a feira migrará da serra gaúcha para desembarcar no Uruguai. Em parceria com o governo do país vizinho, a edição em Puntal del Este faz parte do projeto de internacionalização da marca. Serão cerca de 50 palestrantes e um público estimado em 1,5 mil participantes. O encontro acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro, no Punta Del Este Convetion & Exibition Center. De acordo com o CEO da Gramado Summit, expandir as fronteiras da marca era um desejo antigo. "Sempre que realizamos uma edição, tem algum secretário de inovação ou de turismo que quer que isso aqui aconteça na sua cidade ou estado. A Gramado Summit carrega o nome da cidade, mas é uma marca de qualidade", avalia Marcus, destacando que enxerga em Punta del Este a possibilidade de ampliar os horizontes internacionais do evento. "Punta é um balneário internacional. Por mais que a gente queira internacionalizar cada vez mais a Gramado Summit, a maior parte das pessoas continua sendo latino-americanas. Punta nos dá oportunidade de, primeiro, fazer um grande encontro de brasileiros por lá, mas também trazer o americano, o europeu e fazer um evento realmente global", acredita.

Um dos focos da edição de 2024 é o palco Geek, pensado para discutir temas do universo da indústria dos games. A aposta, conta o CEO, faz parte do processo de renovação do evento, que acontece desde 2017. "Sempre tivemos modelo de startup na nossa essência, então é tentativa e erro. Diferente de muitos eventos, somos conhecidos primeiramente pelo conteúdo, e a forma de buscarmos essa inovação está muito linkada às tendências e aos assuntos que achamos que faz sentido, sabendo que talvez a gente erre. Neste ano, especificamente, o universo geek foi algo que fez o nosso coração bater mais forte. A indústria dos jogos é maior que a do cinema e música juntas. Quando se analisa esses números, é impossível não tratar num evento de inovação mundo geek", pondera.

A abertura do evento contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Simone Stulp, secretária de inovação, ciência e tecnologia do Estado. Na primeira manhã, cerca de 9 mil pessoas passaram pelo Serra Park. Nos próximos dias, estarão nos palcos da Gramado Summit nomes como o jogador Denilson Show, a ex-BBB Thelma Assis e o emprésario Joel Jota.