Negócios de Porto Alegre recolhem doações para atingidos pelas chuvas

negócios de Porto Alegre estão se mobilizando como pontos de coleta de doações de insumos para a população atingida. As fortes chuvas dos últimos dias causaram estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, as comportas da Mauá foram fechadas , na manhã desta quinta-feira (2), como medida de segurança. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h desta sexta-feira, foram confirmados 31 óbitos e 17 mil pessoas estão desalojadas em decorrência das chuvas . Em virtude disso,de insumos para a população atingida.

Veja abaixo os itens e onde entregar as doações:



1. Tio Burgers

Em parceria com o projeto social Nós por Todos, o local está recebendo doações de roupas, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, ração, cobertores e roupa de cama.



• Tio Burgers: avenida Protásio Alves, nº 230 no bairro Rio Branco.



2. Sindilojas Porto Alegre

A entidade receberá cobertores, lençóis de solteiro, fronhas, água, copos plásticos, rações para cães e gatos e produtos de higiene pessoal.



• Sindilojas Porto Alegre: rua dos Andradas, nº 1234, 22º andar, no Centro.



3. Síndico Café

Em parceria com o clube de corredores Salve, o local está arrecadando kits de limpeza e higiene, roupas limpas e em boas condições. O negócio pede que as doações sejam feitas em kits sinalizados e embalados para pular a etapa de triagem e montagem.



• Síndico Café: rua dos Andradas, nº 419, no Centro Histórico.



4. Canto Bar

O local receberá roupas e agasalhos, itens de limpeza, itens de higiene, colchões, travesseiros, roupas de cama e cobertores.



• Canto Bar: rua Álvaro Chaves, nº 350, no bairro Floresta.

5. Rota Sul

A ferragem está recolhendo alimentos não perecíveis, água, agasalhos, roupa de cama, produtos de higiene e limpeza.



• Rota Sul: avenida Juca Batista, nº 332, no bairro Ipanema.

6. Barbearia Vikings

Também em parceria com projeto social Nós por Todos, o local da Zona Sul está recebendo doações de roupas, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, ração, cobertores e roupa de cama.

• Barbearia Vikings: avenida Cavalhada, nº 3833, no bairro Cavalhada.

7. Caldo de Cana do Cláudio

Localizado no bairro Mário Quinta, o Caldo de Cana do Cláudio, em parceria com o projeto social Nós por Todos, está recebendo doações de roupas, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, ração, cobertores e roupa de cama.



• Caldo de Cana do Cláudio: avenida Protásio Alves, nº 9438, no bairro Mário Quintana.

8. Gaúcho Auto Peças

Também em parceria como projeto social Nós por Todos, o Gaúcho Auto Peças está recebendo doações de roupas, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, ração, cobertores e roupa de cama.



• Gaúcho Auto Peças: avenida Bento Gonçalves, nº 5950, no bairro Partenon

9. Museu da Cultura Hip Hop RS

O Museu da Cultura Hip Hop está recebendo doações de água, alimentos não perecíveis, colchões, lençóis, produtos de higiene e rações para cães e gatos.

• Museu da Cultura Hip Hop: rua Parque dos Nativos, nº 545, bairro Vila Ipiranga. As doações serão recebidas das 9h às 12h e das 14h às 17h.

10. Instituo Caldeira

O Instituto Caldeira está recolhendo doações de água, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza. As doações serão enviadas para o Vale do Taquari e Rio Pardo.

• Instituto Caldeira: Travessa São José, nº 455, bairro Navegantes.

11. Rocambolo Atelier de Doces

O atelier de doces está recebendo doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, itens de limpeza e água potável.

• Rocambolo: rua Felipe de Oliveira, nº 326.

12. União de bares

Os bares Workroom, Cabaret, Ocidente, Fenix, Rolê e Casamata se uniram para arrecadar doações para os atingidos pelas chuvas. O pedido é por doações de roupas, calçados, roupas íntimas e meias, itens de higiene pessoal e limpeza, roupas de cama, alimentos e água. Além disso, o coletivo está recebendo doações via Pix através da chave [email protected]

• Cabaret: rua Sete de Setembro, nº 708, Centro Histórico. Sexta-feira e sábado a partir das 23h.

• Fenix: rua Cabral, nº 295, bairro Rio Branco. Terça-feira a sábado, das 17h à meia-noite.

• Workroom: rua Lopo Gonçalves, nº 364, Cidade Baixa. Quinta-feira a domingo, a partir das 17h.

• Casamata: rua da República, nº 546, Cidade Baixa. Quinta-feira a sábado, a partir das 18h.

• Ocidente: avenida Osvaldo Aranha, nº 960, Bom Fim. Terça a sexta-feira, das 11h às 14h e das 20h às 22h.

13. Baden Torrefação

A unidade da Baden no bairro Passo d'Areia está recolhendo doações de alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene, roupas, água e ração. A arrecadação será destinada à Defesa Civil.

• Baden Torrefação: rua Azevedo Sodré, nº 74, bairro Passo d'Areia.

14. Pop Center

O Pop Center está arrecadando doações de roupas, calçados e cobertas que podem ser entregues nos pontos de coleta localizados no centro comercial, um deles na passarela do Pop Center e o outro funciona em forma de drive thru, com tolerância de 10 minutos, e acesso pela avenida Mauá, nº 1651, no Centro Histórico.

• Pop Center: avenida Júlio de Castilhos, nº 235. As doações podem ser feitas de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.

15. Luigi Pastéis

O Luigi Pastéis Artesanais está recolhendo doações de itens de higiene, agasalhos, cobertores, produtos de limpeza e alimentos. Na hora de fazer o pedido pelo delivery, os clientes que selecionarem o item no cardápio Quero Ajudar ganharão um pastel. A doação deve ser entregue ao motoboy.

16. Café República

A operação na Cidade Baixa está recebendo roupas, produtos de limpeza, alimentos não perecíveis.

• Café República: rua República, nº 358.