Bar cria promoção com cashback para driblar adversidades das obras do viaduto da Borges

Para manter as operações, os empreendedores estão usando a criatividade. É o caso de Renato Pereira, proprietário do Armazém Porto Alegre, que criou uma promoção que promete cashback de 10% para os clientes que forem consumir no local . Desde o dia 22 de janeiro, os clientes tem cashback de 10% em todo o consumo do bar, enquanto os tapumes estiverem ali. Essa é uma medida para chamar o público de volta ao local e diminuir um pouco do prejuízo causado pelas obras, segundo Renato.



Por conta da revitalização do viaduto, o ambiente está coberto por tapumes que dificultam a circulação das pessoas no local e tapam a fachada dos empreendimentos, o que impede que eles sejam vistos pelo público. Esse cenário tem trazido prejuízo para os empreendedores locais, como conta Rento. “O impacto está sendo devastador. Pegou a principal época para o meu ramo de negócio e está limitando a circulação de pessoas, limitando a visão do viaduto. Estou tendo um impacto de quase 80% de queda do meu faturamento”, afirma Renato.

A previsão inicial de conclusão das obras é de 18 meses, ou seja, o processo está dentro do prazo definido pela prefeitura. Porém, segundo Renato, os empreendedores não se sentem muito confiantes de que a revitalização será concluída no período. “Já está no fim desse prazo de um ano e meio, e eu, particularmente, não acredito que vai ser cumprido. Tentei contato com a prefeitura e entrei em um grupo dos empreendedores afetados pela obra do quadrilátero central, onde eles recebem atualizações sobre a obra. Mandei mensagem pedindo atualizações sobre a revitalização do viaduto, mas não tive resposta“, relata Renato.



Outro ponto que está incomodando os empreendedores do local é a higiene do viaduto. Segundo Renato, a prefeitura parou de fazer a limpeza do local, serviço que acabou ficando por conta dos donos dos bares. “A prefeitura não limpa a escadaria desde o início da obra. Nem gari eu vi mais. O pessoal da obra tira o grosso da sujeira e o resto fica com a gente”, diz Renato.

Até a publicação deste conteúdo, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da prefeitura de Porto Alegre não retornou a equipe do GeraçãoE.



Informações gerais



O Armazém Porto Alegre está localizado na avenida Borges de Medeiros, Viaduto Otávio Rocha, n° 786, e funciona de segunda a sábado, das 18h as 23h.