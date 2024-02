Ex-funcionário cria vaquinha para comprar bar da Cidade Baixa

Jamil Aiquel

28 Fevereiro 2024

O bartender André Darsie sonha em adquirir, por meio de um financiamento coletivo, o Mondo Cane, bar onde trabalhou por cinco anos

O dono de um bar cansa da vida de empreendedor e pensa em vender seu negócio. Um ex-funcionário, que por anos trabalhou no local, se sensibiliza com a situação e inicia um financiamento coletivo para assumir a operação. Parece roteiro de filme, mas é a mais pura verdade. Essa é a história de André Darsie - mais conhecido apenas como Darsie-, graduado em cinema de animação pela UFPel e bartender, que trabalhou por cinco anos no Mondo Cane Empório Bar, operação que ele deseja assumir.O Mondo Cane Empório Bar é um pequeno empreendimento localizado na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Com foco em eventos que envolvem cinema, literatura e música, o local se define como um centro cultural. A operação oferece pizzas, porções individuais, drinks e chopes e conta com uma clientela fiel.Apesar da ligação com o Mondo Cane, Darsie iniciou sua carreira na cena boêmia porto-alegrense trabalhando em outro bar de drinks da Cidade Baixa, o Dirty Old Man. Foi lá que ele aprendeu a trabalhar como garçom e como bartender. “Ficava incomodando os bartenders de lá, pedindo informações, perguntando por que usavam tal coisa, ou por que usavam licor e não xarope, por exemplo. Fui aprendendo, anotando e comprando livros”, lembra Darsie.Mas o futuro empreendedor não trabalha exclusivamente com drinks. Darsie também participa da organização do Fantaspoa, um festival de cinema dedicado exclusivamente a filmes de gênero fantástico. Um dos diretores do festival adquiriu o Mondo Cane e convidou Darsie para trabalhar por lá em 2018. Neste meio tempo, o bar trocou de dono duas vezes e, em todas elas, o novo proprietário era um antigo cliente do local, mostrando a relação fiel do bar com a sua clientela. “Sempre teve essa coisa: uma pessoa vende o bar e outra pessoa que ama o bar acaba comprando. Isso acontece porque ele é, de certa forma, um bar das antigas. Atualmente, existem tantos bares que tem uma proposta exuberante, onde tudo é uma performance, e tu acabas não experienciando a companhia das pessoas que foram lá contigo. O Mondo Cane tem uma autenticidade, uma cultura própria, que cativa as pessoas”, explica Darsie.Nos últimos cinco anos, grande parte desta autenticidade e clima acolhedor do bar passou pela presença de Darsie. O bartender conta que, quando deixou de trabalhar lá, em junho de 2023, muitos clientes afirmaram que sentiram a sua ausência no local.