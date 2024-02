LISTA: Cinco sorveterias para conhecer em Porto Alegre

Com os termômetros registrando altas temperaturas na Capital, opções geladas, como sorvetes e picolés, ganham a preferência da clientela . Para driblar o calorão, confira uma lista com cinco lugares para conhecer e curtir o verão em Porto Alegre.



1. Monte seu próprio picolé

Poplab é uma loja onde o cliente pode personalizar o próprio picolé, escolhendo o sabor da base, a cobertura e o granulado a ser adicionado . O cliente começa escolhendo o sabor entre os 12 disponíveis, como pistache, doce de leite, cheesecake de frutas vermelhas e chocolate com brownie. Em seguida, é hora de optar por uma das três opções de cobertura: chocolate, chocolate branco e chocolate sem açúcar. Por fim, são ofertadas oito alternativas de granulado, como farelos de Oreo, brownie, pistache e cookie red velvet. O consumidor deve optar por uma dessas para finalizar a personalização do picolé. Os valores variam entre R$ 16,00 e R$ 19,00. Algumas opções são veganas.



• Poplab: a loja fica na rua Dinarte Ribeiro, nº 50, no bairro Moinhos de Vento e está aberta de terça-feira a domingo, das 13h às 19h30min.



Especializada em uma das sobremesas mais tradicionais, a QPudim lançou para o verão uma versão em sorvete do doce. Servido em uma casquinha coberta com caramelo salgado - que lembra a calda do doce -, o sorvete custa R$ 19,80 e está disponível na loja física da marca.



• QPudim: a loja fica na rua Jari, nº 529, no bairro Passo d'Areia, em Porto Alegre, e opera de terça a quarta-feira, das 10h às 19h. De quinta-feira a sábado, o funcionamento é das 10h às 20h. Aos domingos, das 10h às 17h.



Combinação típica da Itália, o gelato servido dentro do pão brioche pode, agora, ser encontrado em Porto Alegre . Há cerca de quatro meses, o Med Gastro Giardino Mediterrâneo incorporou mais uma operação em seu ponto da avenida Independência, nº 891, o Brioche Gelato. São mais de 30 sabores de gelato, mas, em exposição, são 16 por dia. Entre os preferidos da clientela, estão iogurte com geleia de bergamota e morango vegano. Os valores partem de R$ 10,00 para uma bola. Além da versão com o brioche, o gelato pode ser adquirido na casquinha, por R$ 13,00 uma bola ou R$22 para duas, no copo, pelos mesmos valores da casquinha ou na cesta, por R$30,00, com 3 bolas, ou R$ 38,00, com 4 bolas.



• Brioche Gelato: a operação fica junto ao Med Gastro Giardino Mediterrâneo, na avenida Independência, nº 891, e abre de segunda-feira a sábado, das 11h Às 20h.



A sorveteria Cronks é um dos pontos clássicos de Porto Alegre, operando desde 1986 no Bom Fim . Por lá, o foco é o tradicional bufê de sorvete. Além da variedade de sabores, a operação conta com opções 100% de origem vegetal, com base de proteína de ervilha e sem açúcar que são armazenadas separadamente dos outros sabores, para evitar contaminação cruzada.



• Cronks Sorvetes: localizada na rua Felipe Camarão, nº 611, no Bom Fim, a operação abre de terça-feira a sábado, das 11h às 19h30min. Às segundas e aos domingos, o funcionamento é das 12h às 19h30min.

5. Sorvete sem glúten

O casal Paulo e Chris Fontana está por trás do Empório Public Market, sorveteria com opções sem glúten e zero açúcar . A marca é uma parceria com a Amoratto, fabricante de sorvetes artesanais de Santa Catarina. O local também conta com picolés e tortas de sorvete.

• Empório Public Market: a sorveteria fica na Rua Pedro Chaves Barcelos, nº 651, no bairro Bela Vista. O local funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h30min.