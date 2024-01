LISTA: Sete lugares para curtir o verão e se refrescar em Porto Alegre

A temporada de verão leva muitas pessoas a procurarem o Litoral para fugir do calorão da Capital. No entanto, para quem fica em Porto Alegre e Região Metropolitana durante a época mais quente do ano, também não faltam boas opções para se refrescar. Confira sete lugares para curtir o verão em Porto Alegre e Região Metropolitana:

1. Villa Beach Rio Branco

três quadras de beach tennis e uma quadra de pickleball – esporte conhecido nos Estados Unidos por misturar tênis e pingue-pongue. Alugar as quadras por uma hora custa R$ 50,00. As aulas para prática com professores custam a partir de R$ 60,00. O empreendimento fornece raquetes e bolinhas. Além disso, o local dispõe de ambientes de convívio com área kids, espaço pet, churrasqueira e geladeira. O complexo oferece estacionamento próprio ao público visitante. Para alugar as quadras ou marcar aulas, entrar em contato pelo telefone (51) 99262-2194. Villa Beach Rio Branco é um complexo esportivo e de lazer que conta com– esporte conhecido nos Estados Unidos por misturar tênis e pingue-pongue. Alugar as quadras por uma hora custa R$ 50,00. As aulas para prática com professores custam a partir de R$ 60,00. O empreendimento fornece raquetes e bolinhas. Além disso, o local dispõe de ambientes de convívio com área kids, espaço pet, churrasqueira e geladeira. O complexo oferece estacionamento próprio ao público visitante. Para alugar as quadras ou marcar aulas, entrar em contato pelo telefone (51) 99262-2194.

Villa Beach Rio Branco: rua Álvaro Alvim, nº 400, bairro Rio Branco .

. De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Aos sábados, das 8h às 20h. Aos domingos, das 9h às 17h.

2. Piquenique do Oh Brüder

brunch em formato piquenique, para que os clientes possam comprar e consumir no Parcão , em maior contato com a natureza. É na frente ao Parcão que está localizada a mais recente novidade da cafeteria Oh Brüder . Pensando em aproveitar ao máximo a região, o negócio oferece uma opção de, em maior contato com a natureza.

Oh Brüder: rua Comendador Caminha, nº 60, bairro Moinhos de Vento .

. De terça a sexta-feira, das 10h às 19h. Aos sábados e domingos, das 8h30min às 19h.



LEIA TAMBÉM > LISTA: 10 negócios de Porto Alegre para visitar no litoral gaúcho

3. Piscinas do Sesc Protásio Alves

As piscinas do Sesc Protásio Alves foram reabertas no último sábado (6) após duas temporadas de reformas . Agora, o local tem capacidade para receber até 600 pessoas. O funcionamento ocorre até o dia 17 de março. De segunda a sexta-feira, a taxa diária para o uso da piscina é de R$ 10,00 (para trabalhadores e empresários do comércio de bens e serviços com a credencial do Sesc) e R$ 30,00 (público em geral) por pessoa. Aos sábados, domingos e feriados, o acesso é exclusivo para trabalhadores e empresários do comércio de bens e serviços associados e custa R$ 30,00 por pessoa. Crianças até seis anos não pagam e de sete a 12 anos a taxa é de R$ 5,00, em qualquer dia. Os ingressos podem ser adquiridos no site ou presencialmente na unidade. É preciso realizar o credenciamento, que é gratuito e também está disponível no site do Sesc, antes de adquirir os ingressos.

Sesc Protásio Alves: avenida Protásio Alves, nº 6220, bairro Petrópolis .

. De terça a domingo, das 10h às 19h.

4. Piscinas públicas de Porto Alegre

Porto Alegre conta com cinco piscinas públicas abertas para a temporada de verão. Os locais oferecem aulas de natação, hidroginástica e banho . Para acessar, os interessados devem confeccionar ou renovar a carteirinha de identificação. O processo pode ser realizado em qualquer uma das unidades. É necessário documento de identidade com RG e CPF, comprovante de residência e foto 3x4. Menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável ou trazer autorização que a SMELJ fornece, assinada pelo responsável. Antes de utilizar as piscinas, é preciso participar da Oficina de Saúde, que traz orientações sobre como usar o espaço.

Centro Comunitário Primeiro de Maio (Ceprima): rua Camoati, nº 64, bairro Santa Maria Goretti.

Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor) - rua Irene Capponi Santiago, nº 290, bairro Cristo Redentor.

Centro da Comunidade Parque Madepinho (Cecopam) - rua Arroio Grande, nº 50, bairro Cavalhada

Centro Esportivo da Vila Ingá (Cevi) - rua Papa Pio XII, nº 350, bairro Passo das Pedras.

Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores) - avenida Economista Nilo Wulff, bairro Restinga .

. Confira os horários das atividades disponíveis em cada unidade nos destaques do Instagram da prefeitura (@prefpoa) e da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (@smelj.poa).

5. Ipanema Sports

prática de 20 modalidades esportivas, centro comercial com 16 empreendimentos e áreas ao ar livre para lazer e eventos, o Com espaço parapara lazer e eventos, o Ipanema Sports centraliza diversas operações em um único complexo. Não-sócios podem frequentar gratuitamente os espaços em meio à natureza, como as pracinhas e as lojas, como a Bella Café e Bistrô , que conta com escorregadores, balanços e um miniviveiro onde moram dois coelhos, além das opções gastronômicas. A Livraria Gato Preto , que comercializa livros e souvenirs, é uma das operações que fica dentro do complexo.

Ipanema Sports: avenida Cel. Marcos, nº 2.353, bairro Ipanema .

. Durante a semana, o local funciona das 6h às 22h. Aos sábados, das 9h às 17h. Aos domingos, das 9h às 13h. A parte comercial segue um horário próprio.



LEIA TAMBÉM > Com simulação de crime e sala rotativa, escape game abre em Porto Alegre

6. Butiá

O Butiá é uma antiga fazenda à beira do Guaíba em Itapuã, a 50km de Porto Alegre. O local oferece almoço, piquenique, hambúrguer, shows de música, passeios de barco e de stand up paddle. O ingresso custa R$ 90,00 por pessoa. Esse valor dá ao cliente R$ 50,00 de crédito para consumir em bebidas, comidas e passeios. Crianças com até dez anos não pagam. É necessário realizar uma reserva no site do Butiá. Não é preciso pagar nada antecipadamente e é possível cancelar a reserva a qualquer momento.

Butiá: Itapuã, a cerca uma hora de Porto Alegre. Os proprietários informam a localização exata da fazenda e a senha para abrir o portão assim que a reserva for confirmada.

Abre para visitações em finais de semana e feriados, desde que não esteja chovendo.

7. Raia 1

Raia 1 é uma escola que está há mais de 35 anos no mercado de esportes aquáticos. O local oferece cursos de wind surf - uma das modalidades mais procuradas pela clientela -, wing foil , stand up paddle e kite surf é uma escola que está há mais de 35 anos no mercado de esportes aquáticos. O local oferece, em aulas praticadas no Lago Guaíba. Os cursos são compostos por até 10 aulas, com cerca de uma hora cada, e custam a partir de R$ 2 mil. A Raia 1 fornece os materiais necessários para a prática. Os cursos podem ser agendados pelo Instagram (@raia1windsurf). Os horários variam de acordo com a disponibilidade do aluno. A escola também atende aos fins de semana.