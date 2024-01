Com simulação de crime e sala rotativa, escape game abre em Porto Alegre

O escape game é um jogo de grupo, onde os jogadores descobrem pistas, resolvem quebra-cabeças e realizam tarefas em uma sala trancada, buscando atingir um objetivo específico em um tempo limitado. Em outubro do ano passado, Porto Alegre ganhou seu terceiro empreendimento focado na atividade. Trata-se do Cronometrado Escape Room, localizado no bairro Chácara das Pedras, na zona leste da Capital.



O empreendimento foi fundado pelo casal Peter Domingues e Nathalia Fernandes. Os sócios contam que decidiram abrir seu primeiro negócio em busca de estabilidade financeira e mais autonomia, já que precisavam de mais tempo para cuidar dos quatro filhos. A ideia de abrir um escape game, porém, veio da junção dos interesses do casal.

“Pensamos que era o momento para investir no futuro das crianças e no nosso. Sempre gostamos muito de jogos de tabuleiro, videogame e jogos de computador. O escape meio que une tudo isso, mas sem excluir quem não gosta dessas coisas ”, explica Peter. “Pensamos que era o momento para investir no futuro das crianças e no nosso.”, explica Peter.





Além disso, o baixo número de empreendimentos no segmento foi outro motivo que fez o casal investir no universo dos escape games. “Quando tu jogas uma vez, não dá para jogar de novo e, como só tem mais dois em Porto Alegre e um em Canoas, veio bastante gente procurar quando abrimos. Descobrimos que existem os grupos de escapers, que são pessoas que viajam só para jogar escape games diferentes”, conta Nathalia.



Outro ponto positivo de ter um empreendimento nesta área, contam os sócios, é a união entre os outros empreendedores do ramo. Peter e Nathalia contam que a comunidade é bem unida, com os donos mais experientes ajudando os novatos sempre que possível.



A Cronometrado Escape Room conta com duas salas temáticas, ambas criadas pelos empreendedores com a ajuda de amigos. Uma das salas é rotativa, com temas que variam de acordo com a sazonalidade . No período do Natal, por exemplo, a sala contou com a temática do Papai Noel, onde os jogadores eram elfos que ficaram presos em um ambiente com todos os presentes, uma hora antes do início das entregas do bom velhinho. Esse é um jogo mais simples, indicado para o público iniciante. Futuramente, os empreendedores planejam oferecer jogos com temas como Páscoa e Halloween.



Já na segunda sala, chamada de Assassinato no Quarto 512, os jogadores são colocados em um quarto de hotel onde um crime foi cometido. Sem muitas pistas, os participantes precisam desvendar os mistérios e encontrar o culpado. Essa já é uma versão mais difícil do jogo, indicada para praticantes mais experientes.



“Desde o início, pensamos que queríamos a imersão completa das pessoas nas salas. Na do Natal, por exemplo, se os jogadores precisam de uma dica, tem um sininho do Papai Noel lá dentro. Daí eles tocam e chega uma cartinha por de baixo da porta. Na sala do assassinato tem um telefone e as pessoas têm que pedir um item do cardápio que fica lá, como se estivesse falando com a recepção do hotel mesmo”, explica Nathalia.





Para o futuro do empreendimento, Peter e Nathalia têm grandes planos. O casal pretende, ainda neste ano, abrir mais duas salas dedicadas aos escape games e, mais para frente, um café.



Informações gerais sobre o Cronometrado Escape Room



O Cronometrado está localizado na avenida José Gertum, nº 592, no bairro Chácara das Pedras. Apesar de ser um empreendimento pensado para a família toda, os empreendedores afirmam que os jogos são indicados para crianças a partir de 10 anos.