Com drink Habeas Corpus por R$ 30,00, bar temático de Direito abre em Porto Alegre

Após anos trabalhando com direito trabalhista, a advogada Fernanda Ribas Cardoso decidiu que era hora de uma nova aventura. Ao lado do marido Égon Cardoso, abriu o Habeas Corpus, bar que homenageia diferentes áreas do Direito. “Queria muito trabalhar em um lugar onde eu visse as pessoas felizes, e o Direito não traz isso sempre”, lembra Fernanda sobre o insight que deu origem ao negócio.



Quando compartilhou a vontade de empreender com Égon, não demorou muito para o casal definir qual seria a nova empreitada. “Sempre quis ter um bar com música ao vivo e a Fernanda já tinha pensado em um nome. As coisas foram indo e, quando vimos, nasceu o Habeas Corpus, um pouquinho depois do Davi, nosso caçula”, conta Fernanda.



Apesar de ser uma operação temática, o bar conta com uma estética simples, sem um grande chamariz ou referências óbvias. “Não era nossa vontade fazer algo superinstagramável, muito temático. Queríamos algo clean, um bar que advogados e quem trabalha na área entendesse as referências, mas que não seja só para eles, que todo mundo possa vir aqui e se sentir bem , ter um bom momento”, explica Fernanda sobre o objetivo do Habeas Corpus, que acaba de completar dois meses de operação.

Mesmo com o curto período de tempo, a dupla já celebra a recepção da clientela, que tem lotado o bar quase todas as noites, garante Égon. “Estamos tendo lotação máxima só por reservas. As pessoas vêm e ficam na fila, esperando. Se a gente consegue atender, fazemos o possível, mas preferimos colocar para dentro só se vamos dar conta de atender bem, foi algo que aprendemos”, admite o empreendedor, que afirma ter recebido avaliações negativas nos primeiros dias de lotação da casa. “Agora, consigo passar em todas as mesas, no caixa, na cozinha, mas foi uma loucura no início”, lembra.



Pensando na alta demanda, os sócios já planejam, para os primeiros meses de 2024, a instalação de um deck na área externa do bar. "É uma forma de aproveitarmos o terreno para acomodar mais pessoas e, também, para ser um espaço pet friendly, porque tem muita demanda aqui no bairro", projeta o empreendedor.

Cardápio temático e música ao vivo



O cardápio do Habeas Corpus é repleto de referências ao Direito. Nos aperitivos, todos com produção artesanal da casa, os destaques vão para o Artigo 5º, hambúrguer com bacon, provolone e chimichurri, no valor de R$ 46,90, e para o Usucapião, tábua de carnes com frango, entrecot e coração de frango, acompanhado de maioneses da casa, chimichurri e farofa, pelo valor de R$ 69,90. Já nas bebidas, o carro-chefe é o drink que também leva o nome do bar. A receita do Habeas Corpus, que custa R$30,00, conta com vodka, calda de frutas vermelhas, hortelã, gengibre e espumante





Um dos principais diferenciais do negócio, na opinião de Égon, é a música ao vivo. Para o empreendedor, o ambiente passa a ser mais alegre e aconchegante quando se tem uma boa música tocando. "Esses dias teve algo que nunca tinha acontecido, uma mesa pediu para tocar uma música específica e as pessoas levantaram e começaram a dançar. É algo que a gente não imaginava que fosse acontecer, mas é muito legal ver as pessoas felizes, aproveitando", reflete o sócio. As atrações musicais marcam presença no Habeas Corpus de quinta-feira a sábado, e os gêneros variam entre pop rock, MPB e internacionais. Não é cobrado couvert artístico.

Informações gerais sobre o Habeas Corpus



O bar está localizado na rua Vicente da Fontoura, nº 1619. Com espaço para acomodar até 100 pessoas, o local abre as portas de terça-feira a sábado, das 18h à meia-noite e, aos domingos, das 16h às 22h.