Com jiu-jítsu, funcional e acupuntura, academia abre na Cidade Baixa

Clan 1988, academia com jiu-jítsu e treino funcional que opera na rua General Lima e Silva, nº 1519, na Foi a paixão pelo jiu-jítsu que uniu Renato Godoy, Lucas Hermann e Thais Favarin. Com o passar do tempo, o trio passou a sonhar em trabalhar com o esporte e idealizar a abertura de um espaço próprio. Há uma semana, abriram as portas da, academia comque opera na rua General Lima e Silva, nº 1519, na Cidade Baixa

O objetivo da Clan é oferecer um ambiente de acolhimento, buscando quebrar paradigmas do que é uma academia de jiu-jítsu. " Sabemos que ainda existe um estigma negativo muito pesado em cima do jiu-jítsu, então tentamos desconstruir isso. Ser um ambiente saudável, para família, para vir com a esposa, com o filho, toda a família ", comenta Renato.

Jiu-jítsu adulto e infantil

A academia oferece aulas para diferentes públicos, como é o caso do jiu-jítsu baby, voltado para crianças entre 4 e 7 anos. "A ideia é proporcinar para esses pequenos um apoio de desenvolvimento psicomotor, uma oportunidade de socialização para que eles utilizem o jiu-jítsu como ferramenta de apoio no processo educacional", define Renato. O local ainda conta com aulas específicas para adultos iniciantes, para atletas mais experientes e o treino funcional, que fica sob o comando de Thais.

"Entendemos que o jiu-jítsu é só uma parte. Já pensávamos em oferecer uma preparação física para quem faz o jiu-jítsu, mas também para quem está aqui. Seja quem está esperando o companheiro, o filho, nossa ideia é que essa pessoa também faça parte do treino de alguma forma", expõe Thais.

Além dos treinos, o espaço conta com serviço de acupuntura, e planeja, em breve, incluir massagem e fisioterapia. "Queremos ter mais atividades voltadas para os atletas que, uma vez ou outra, vão precisar de uma massagem, de fisioterapia. Serviços relacionados à saúde e bem-estar", comenta Lucas.

Primeira experiência empreendedora

A experiência está sendo a primeira aventura empreendedora do grupo, que veio de áreas profissionais completamente diferentes. "Eu sou advogado de formação, a Thais é nutricionista e o Lucas é medico veterinário, mas, em algumas conversas, fomos descobrindo a convergência e vontade que todos tinham em trabalhar com o jiu-jítsu", lembra Renato sobre o início do projeto.

"O burocrático é muito difícil. Quebramos bastante a cabeça. Mas, a resposta, o número de pessoas que tem nos procurado, o carinho que estamos recebendo das pessoas que vem treinar, está mais positivo do que poderíamos imaginar nos melhores pensamentos. Estamos com turmas muito legais, tendo em vista que abrimos no fim do ano, uma época difícil", pondera Lucas.

Informações gerais

Os planos de jiu-jítsu partem de R$ 190,00 e o funcional de R$ 110,00. A academia opera de segunda-feira a sábado, com turmas entre às 7h e 19h30min.