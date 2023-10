LISTA: 10 negócios para conhecer e entrar no clima do Halloween em Porto Alegre

O Halloween é uma data muito tradicional nos Estados Unidos, comemorada no dia 31 de outubro. Mas as celebrações de terror parecem estar virando tendência também no Brasil, e Porto Alegre não fica de fora da festa. Doces, quitutes infantis, fantasias, decoração e festas: confira 10 negócios para conhecer e entrar no clima do Halloween em Porto Alegre.

1. Tortas temáticas

Rocambolo Atelier de Doces doces como brigadeiro de abóbora, cake pop e bentô cakes, além do carro-chefe do espaço, as tortas, nas versões de black velvet, Gaspar, Emily Rose e Sabrina . Também foram desenvolvidas novas bebidas com sabores únicos, como blend de violeta e maracujá com framboesa. Os itens podem ser consumidos no local ou feitos por encomenda para tortas inteiras e maiores quantidades. Os valores ficam entre R$ 2,50 e R$ 160,00. Os quitutes estão disponíveis até o dia 4 de novembro. Para contemplar a data mais assustadora do ano, olançou um cardápio temático. O menu conta com. Também foram desenvolvidas novas bebidas com sabores únicos, como blend de violeta e maracujá com framboesa. Os itens podem ser consumidos no local ou feitos por encomenda para tortas inteiras e maiores quantidades. Os valores ficam entre R$ 2,50 e R$ 160,00. Os quitutes estão disponíveis até o dia 4 de novembro.

Rocambolo Atelier de Doces : rua Felipe de Oliveira, nº 326, no bairro Santa Cecília.

: rua Felipe de Oliveira, nº 326, no bairro Santa Cecília. De terça-feira a sábado, das 12h às 19h.

2. Cupcakes assustadores

O catálogo especial da Baunilha Cupcakes conta com seis opções diferentes, entre minicups, cupcakes e bolos temáticos como o devil's cake, cova, bentôs e bolos grandes, decorados com caveiras e teias de aranha . Os valores podem variam entre R$ 5,00 e R$ 135,00, a depender do pedido e quantidade. As encomendas podem ser feitas por WhatsApp (51) 33913199 para entrega por delivery ou retirada na loja.

Baunilha Cupcakes : iFood ou take away.

: iFood ou take away. De segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. Aos sábados, das 10h às 12h.

3. Jogos e concurso de fantasia

Lends Club A programação conta com concurso de fantasia, sessões de RPG, cafezinho passado e uma biblioteca disponível com mais de 200 jogos . As inscrições custam R$ 50,00 e são limitadas. Interessados devem fazer contato pelo Instagram (@lendsclub) ou WhatsApp (51) 98902-4236. , loja de aluguel de jogos, está organizando um madrugadão especial de Halloween. O evento acontece no sábado (28), das 20h às 7h.. As inscrições custam R$ 50,00 e são limitadas. Interessados devem fazer contato pelo Instagram (@lendsclub) ou WhatsApp (51) 98902-4236.

Lends Club : rua São Carlos, nº 759, no bairro Floresta.

: rua São Carlos, nº 759, no bairro Floresta. De terça-feira a sábado, das 13h às 19h30min. Aos domingos, das 14h às 18h. Evento dia 28 de outubro, das 20h às 7h.



4. Halloween para os pequenos

Sementinha esfihas de frango, coxinhas, saquinhos de pipoca doce, pão de queijo de goiabada, bisnaguinha e macarrons, todos com decoração temática, é claro . A produção é limitada e os pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp (51) 99544-7890 para entrega por delivery, que atende Porto Alegre e Região Metropolitana. Com lanches práticos e saudáveis pensados para as crianças, atambém entrou no clima e lançou um menu especial para a data, com quitutes sem açúcar e sem leite. São quatro opções de kits, que variam em tamanho e itens. Estão disponíveis. A produção é limitada e os pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp (51) 99544-7890 para entrega por delivery, que atende Porto Alegre e Região Metropolitana.

Sementinha: Instagram (@sementinha_comidacomafeto) e WhatsApp (51) 99544-7890.

5. Variedade de fantasias

A loja oferece inúmeras opções de fantasias, decorações e acessórios para Halloween , com itens assustadores, como máscaras do Freddy Krueger e do Pânico, até opções mais leves e engraçadas, como uma réplica do figurino utilizado pela atriz Margot Robbie no novo filme da Barbie. Essa grande variedade faz com que a Glow! seja boa opção para quem pretende comemorar o Dia das Bruxas na Capital. Com duas sedes em Porto Alegre, a Glow! Festas e Fantasias está localizada, desde 2004, na rua Florêncio Ygartua, nº 105, no bairro Moinhos de Vento, e, desde 2013, na rua Senhor dos Passos, nº 164., com itens assustadores, como máscaras do Freddy Krueger e do Pânico, até opções mais leves e engraçadas, como uma réplica do figurino utilizado pela atriz Margot Robbie no novo filme da Barbie. Essa grande variedade faz com que a Glow! seja boa opção para quem pretende comemorar o Dia das Bruxas na Capital.

Glow!: rua Florêncio Ygartua, nº 105 e rua Sr. dos Passos, nº 164

As duas sedes funcionam de segunda a sexta das 9h30min até às 17h30min, e nos sábados das 9h30 às 15h

6. Decorações para sua festa de Halloween



Com mais de 30 anos no mercado e cinco sedes em Porto Alegre, a Lojas Linna tem como seu principal foco os artigos para festas e artesanatos. Em temporada de Halloween, o tradicional empreendimento não fica para trás, e oferece fantasias, decorações, acessórios e até mesmo doces com a temática do Dia das Bruxas .

Lojas Linna : cinco sedes em Porto Alegre e uma em Canoas.

: cinco sedes em Porto Alegre e uma em Canoas. As lojas operam de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.

7. Brownie em formato de caixão

Brownie do Zé Ao todo, são oito opções de brownies alusivos ao Halloween. Um dos destaques é o brownie vegano em formato de caixão . O brownie de chocolate branco com um outro chocolate branco em formato de fantasminha em cima também é um dos favoritos da clientela. A unidade parte de R$ 6,50. Os doces realmente estão em alta no Halloween em Porto Alegre. Comandado por estudante da Ufrgs, oestá com um cardápio temático para celebrar a data.. O brownie de chocolate branco com um outro chocolate branco em formato de fantasminha em cima também é um dos favoritos da clientela. A unidade parte de R$ 6,50.

Brownie do Zé: encomendas pelo Instagram (@brownie.do.ze)

8. Cupcakes personalizáveis de Halloween

Love Cakes São ofertadas opções de cupcakes para entrar no clima da data. O bolo, a cobertura e o recheio podem ser personalizados de acordo com o gosto da clientela. também está com um cardápio temático de doces de Halloween de dar medo – e muita fome!de acordo com o gosto da clientela.

Love Cakes: encomendas pelo WhatsApp (51) 99500-2013.

9. Dose cortesia aos fantasiados

Genú Neste sábado (28), quem chegar ao bar fantasiado ganhará uma dose cortesia . Além disso, a casa contará com um bartender convidado para servir três opções de drinks especiais para o Halloween. O Genú conta com outras 22 alternativas etílicas no cardápio, além de porções e sanduíches. promete receber a clientela para uma festa cheia de mistério e diversão.. Além disso, a casa contará com um bartender convidado para servir três opções de drinks especiais para o Halloween. O Genú conta com outras 22 alternativas etílicas no cardápio, além de porções e sanduíches.

Genú : rua Coronel Genuíno, nº 166.

: rua Coronel Genuíno, nº 166. No sábado de Halloween, o bar funciona das 18h às 23h.

10. Drinks e pratos temáticos de séries de terror

Spoiler o drink Ectoplasma de American Horror Story, o prato O Pão que o Diabo Amassou de Lúcifer e a sobremesa Abóbora Safadinha de How I Met Your Mother . Quem estiver fantasiado ganhará uma dose cortesia. Também acontecerá um concurso de fantasia. O vencedor ganhará R$ 300,00 em consumação. Os interessados devem se inscrever pelo Sympla. Quem não quiser ir fantasiado também deve acessar o site para ganhar descontos especiais. Com decoração temática, o, bar inspirado em séries televisivas, comemora o Halloween neste domingo (29) no espírito de uma das séries de terror mais icônicas: American Horror Story. Serão três novas opções especiais para comemorar a data:. Quem estiver fantasiado ganhará uma dose cortesia. Também acontecerá um concurso de fantasia. O vencedor ganhará R$ 300,00 em consumação. Os interessados devem se inscrever pelo Sympla. Quem não quiser ir fantasiado também deve acessar o site para ganhar descontos especiais.