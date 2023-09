Conheça as operações do novo food hall que abre nesta quarta-feira em casarão histórico de Porto Alegre

João Pedro Cecchini

06 Setembro 2023

O espaço reúne parrilla, hambúrgueres, massas, pizzas, petiscos, drinks e um palco para shows no Centro Histórico

O UP Food Art é o novo complexo gastronômico e cultural da rua dos Andradas, nº 788. O empreendimento abre as portas ao público nesta quarta-feira (6), reunindo parrilla, hambúrgueres, massas, pizzas, petiscos, drinks e um palco para shows. Em breve, o espaço também contará com um bistrô de alimentação e uma cafeteria. Localizado em um casarão de mais de 100 anos, o empreendimento recebeu aporte de R$ 1 milhão para reforma. A fachada histórica foi mantida.