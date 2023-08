LISTA: 10 restaurantes para conhecer em Canoas

A segunda edição do Bora, GE - projeto que busca traçar um panorama do empreendedorismo na região metropolitana de Porto Alegre -, visitou a cidade de Canoas, localizada a pouco mais de vinte minutos da capital gaúcha. Apesar da distância geográfica, Canoas está, cada vez mais, se aproximando de Porto Alegre, tornando-se um polo empreendedor, em especial, no ramo gastronômico. Confira, a seguir, 10 bares e restaurantes para conhecer em Canoas.

1. Franquia de pizzas artesanais



O Artesão, comandada pelo casal Vane Chaves e Leonardo Maia, opera na cidade desde 2017. O diferencial dos itens é a massa fininha, de fermentação lenta, com um blend de farinhas brancas e integrais que chama a atenção do público. O espaço atende por encomenda e oferece opções à pronta-entrega, de terça a sábado, das 15h às 21h30min.

2. A vila do Chaves em Canoas

Oferecer um ambiente temático de Chaves e de Chapolin Colorado, contando, inclusive, com réplicas dos objetos utilizados pelos personagens, é o objetivo da Bolaños Burger. A hamburgueria recria o espaço onde a série se passa, e está localizada na rua Dr. Alfredo ângelo Filho, nº 1033, no bairro Igara. Com uma variedade de hambúrgueres e sobremesas como churros, quitute clássico de Chaves, o empreendimento opera de terça a sábado, das 19h30min às 23h30min.

3. Delivery de doces saudáveis

Há dois anos no mercado, a SouZero trabalha com a produção de doces sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Natural de Canoas, hoje, o delivery também conta com uma operação que atende a Capital, e opera de segunda a sábado, das 12h às 19h. A marca também recebe encomendas para eventos.

4. Hamburgueria com temática geek

Com unidades em Sapucaia do Sul e Canoas, a Bomba Burguer é um espaço temático, com lanches e decoração que remetem a filmes e séries famosas, como Star Wars e The Walking Dead. Em Canoas, o espaço está localizado na avenida Farroupilha, nº 4001, e opera de terça a domingo, das 18h às 23h. A marca também está disponível no iFood.

5. A capital do xis

Conhecida por ser a capital do xis, o clássico lanche gaúcho não poderia ficar de fora da lista. A Cia do Xis opera há mais de duas décadas no mesmo endereço, na rua Doutor Barcellos, nº 1.152, em Canoas, e conta com lanches que variam entre R$ 16,00 e R$ 27,00. O restaurante opera de segunda a sábado, das 11h à meia-noite.

6. Doces e salgados veganos

Desde 2019, Tauane Chaves é o nome à frente da Veggie Tals, delivery que oferece bolos, doces e salgados veganos em Canoas, mas também realiza entregas para a Região Metropolitana. Os preços partem de R$ 40,00 e variam de acordo com a quantidade e o produto. As encomendas podem ser feitas pelo Instagram ou pelo WhatsApp (51 98140-7858).

7. Pub temático de Peaky Blinders



Inspirado no seriado britânico que dá nome ao espaço, o Peaky Blinders Pub é localizado na avenida Boqueirão, nº 3582, e promete ser um ambiente propício para reuniões de amigos e momentos descontraídos. O espaço conta com as características boinas usadas pela família Shelby no seriado, além de decoração temática e um cardápio com diferentes referências ao programa. O pub funciona de terça-feira a domingo, das 19h30min à meia-noite.

Inspirado no seriado britânico que dá nome ao espaço, oé localizado na avenida Boqueirão, nº 3582, e promete ser um ambiente propício para reuniões de amigos e momentos descontraídos. O espaço conta com as características boinas usadas pela família Shelby no seriado, além de. O pub funciona de terça-feira a domingo, das 19h30min à meia-noite.

8. Delivery de café da manhã

Depois de enfrentar algumas questões de saúde por não tomar café da manhã, Pâmela da Costa criou, em 2020, o Teria café? Da Manhã!, delivery que tem como objetivo priorizar a refeição considerada a mais importante do dia. A operação funciona em Canoas e atende toda a Região Metropolitana. São oferecidos sanduíches, torradas, frutas, sucos, cafés e outros alimentos. O preço varia de acordo com os produtos escolhidos, e as entregas são feitas das 6h às 10h para a Região Metropolitana. As encomendas pode ser feitas pelo WhatsApp (51) 99191-5168.

9. Churrasco tradicional



Operando desde 1973, a Churrascaria Passoquinha é opção tradicional para os amantes do churrasco de Canoas e Região Metropolitana. Localizada na avenida Getúlio Vargas, nº 5555, no centro da cidade, a casa opera em formato de buffet e rodízio. O espaço opera de domingo à segunda, das 11h às 15h e, aos domingos, com operação noturna, das 19h às 23h.



10. Bar de stand up