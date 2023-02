Pub temático de Peaky Blinders em Canoas aposta em cardápio com referências da série

Inspirado no seriado que dá nome ao espaço, o Peaky Blinders Pub, que opera desde 2022 em Canoas, pretende ser um espaço convidativo para reuniões de amigos e para momentos descontraídos. As referências da famosa série britânica, que conta a história da família Shelby com uma estética bem característica, inspiraram Roberto Oliveira, 43 anos, a apostar na temática para abrir o seu negócio.

Roberto conta que sempre teve vontade de empreender em um pub, e começou a construção do zero, em um terreno vazio. A ideia de transformar o projeto em um negócio temático veio no meio do caminho. “Sempre tive o desejo de montar um pub, então, baixei a cabeça, e dei início ao projeto. Comecei do zero, cada detalhe aqui fui eu que elaborei, antes era só um terreno baldio. E, no meio do caminho, já que eu sou muito fã da série, surgiu a ideia”, conta sobre o início da operação.

O terreno já era do empreendedor, e, segundo ele, no princípio, a maior expectativa era conquistar o público da região. Mas, para a surpresa de Roberto, fãs do seriado se deslocam de várias cidades da Região Metropolitana para conhecer o espaço, que ocupa o n º 3285 da avenida Boqueirão, em Canoas. “Não imaginava que poderia trazer tanto retorno, as pessoas vêm de longe, de toda a Região Metropolitana para conhecer o lugar e ter essa experiência”, comenta. “Logo quando eu coloquei a fachada, parecia astro de cinema, o pessoal tirava muita foto e queria saber sobre o que se tratava”, conta o proprietário sobre a reação do público com o grande letreiro com o nome da série.

Oferecer uma experiência imersiva é um dos destaques do negócio, garante Roberto. Objetos antigos que remetem à época em que se passa a série, como uma grande máquina registradora, chamam a atenção de quem entra no local. “Quando iniciei o projeto, já comecei a garimpar. Sempre gostei de coisa antiga e com personalidade”, destaca. Além dos objetos antigos, quadros dos personagens do seriado, bandeiras da Inglaterra e um grande grafite do personagem principal, Thomas Shelby, decoram as paredes do pub. O empreendedor conta que a arte é cenário das fotos de vários clientes.

O pub disponibiliza as características boinas usadas pela família Shelby no seriado para a clientela usar e se sentir ainda mais imersa no universo da série . Buscando potencializar essa viagem ao universo Peaky Blinders, a equipe do pub - que conta com um barista, dois cozinheiros e dois garçons - se veste também dentro da temática. Ainda, para climatizar o ambiente, o rock é a música de fundo e a série nunca sai da TV, que fica exposta para o público.

No cardápio da casa, o carro-chefe são os hambúrgueres que levam os nomes dos personagens e partem de R$ 30,90. Há, ainda, porções, sobremesas e as grandes barcas para dividir, que, segundo o proprietário, fazem sucesso desde que entraram no cardápio. Entre as bebidas, o drink mais pedido é O Segredo de Ginna, drink feito com morango, leite condensado e smirnoff de limão. O Old Shelby - com whisky, laranja e limão siciliano -, Grace Shelby e Poly Gray, são alguns dos outros drinks temáticos disponíveis.

Com um investimento de R$ 300 mil, o lugar conta com dois andares, no entanto, a concentração do público fica no segundo, onde há uma área ao ar livre. O espaço comporta cerca de 40 pessoas na parte de cima, espaço que pode também ser reservado para eventos, como aniversários.

O estabelecimento também possui almoço, no entanto, é um projeto secundário do empreendedor. Está nos planos para o futuro a expansão do lugar, para comportar ainda mais pessoas. “Temos um projeto de expandir e construir mais espaços nos fundos. Quero colocar mesa de sinuca, e deixar mais ainda no clima Peaky Blinders”, expõe. O pub funciona de terça-feira a domingo, das 19h30min à meia-noite.