Vinícola produz mais de 4 mil garrafas de vinho com rótulos autorais em Porto Alegre

O inverno, que começou oficialmente em junho, influencia - e muito - no movimento e no consumo da clientela. As temperaturas mais baixas despertam o desejo de degustar um bom vinho, curtir a estação em uma bela paisagem, ou, jogar-se nos pratos típicos deste período. A Vinícola Urbana Ruiz Gastaldo oferece uma alternativa para esses anseios. O empreendimento produz, em Porto Alegre, vinhos com rótulos autorais, aproximando da Capital uma experiência típica da serra gaúcha.

Conceitualmente, uma vinícola é considerada urbana quando a produção ocorre longe dos vinhedos. Ou seja, as uvas até podem ser coletadas na área rural, mas é na cidade que acontece o processo de transformação do suco da fruta em vinho. A ideia nasceu na década de 1980, na Califórnia, e, em 2019, foi replicada por Camila Ruiz e Eduardo Gastaldo no bairro Chácara das Pedras, na avenida José Gertum, nº 430.

Engenheiro por formação, Eduardo não foi unicamente influenciado pelas novidades vindas dos Estados Unidos. Seu bisavô, Januário Greco, empresário gaúcho, também foi uma inspiração. Além de protagonizar a chegada do primeiro automóvel à capital gaúcha e a inauguração do Cine Theatro Apollo, Januário produzia vinhos para consumo familiar.

Os vinhos e as espumantes da Vinícola Urbana Ruiz Gastaldo

Hoje, a Ruiz Gastaldo dá continuidade à tradição em mais de 4 mil garrafas produzidas por ano. "O vinho conta uma história. Expressamos nos rótulos aquilo que amamos: a família e a ligação com Porto Alegre", diz Eduardo, destacando os 14 produtos autorais disponíveis no catálogo da marca.

orla do Guaíba. Já o Corte Januário Greco apresenta um visual que rememora momentos marcantes vividos pelo bisavô no empreendedorismo. Os valores dos produtos partem de R$ 99,00. Carro-chefe da Ruiz Gastaldo, o rótulo batizado de Porto Alegre expressa essa paixão pela cidade, sendo adornado pelo amanhecer do sol na. Já o Corte Januário Greco apresenta um visual que rememora momentos marcantes vividos pelo bisavô no empreendedorismo. Os valores dos produtos partem de R$ 99,00.

As vantagens de uma vinícola urbana

Caxias do Sul e Vacaria. A diversidade de opções é uma das principais vantagens proporcionadas pela vinícola urbana, diz Eduardo. "Por não termos os nossos próprios vinhedos, podemos fazer parcerias com produtores de excelente qualidade, e isso nos permite ousar em diferentes produtos", entende o empreendedor da Ruiz Gastaldo, que possui fornecedores em Piratini, Encruzilhada do Sul,

Outro ponto interessante de uma vinícola urbana, como destaca Eduardo, é a proximidade com a metrópole, não exigindo longas viagens à zona rural para contemplar os sabores e as texturas dos vinhos. "O cliente pode vir nos visitar depois do trabalho e pode voltar para casa no mesmo dia, não precisa fazer um grande deslocamento", salienta.

LEIA TAMBÉM > Restaurante aposta no fondue para recriar clima de Gramado na zona sul de Porto Alegre

E o inverno amplifica as possibilidades do negócio. "A ideia do verão é a produção. No resto do ano, concentrando no inverno, a proposta é a venda e a degustação aqui no espaço", explica Eduardo, valorizando a importância da estação para o funcionamento. " Nessa época do ano, as pessoas consomem mais vinho, procuram mais e uma coisa puxa a outra ", fala Eduardo, contando que recebe visitações semanalmente, além de perceber o aumento das vendas de produtos.

Como adquirir os produtos da Vinícola Urbana Ruiz Gastaldo

Os itens podem ser adquiridos em loja virtual, em degustações na casa ou por estabelecimentos que desejem incluir as bebidas da marca no cardápio. As visitações devem ser agendadas via WhatsApp (51) 99842-4535. Os valores variam de R$ 150,00 a R$ 200,00 por pessoa.