Nova confeitaria do Bom Fim une beleza e sabor em doces que imitam arte

Amanda Gomes, 27 anos, chegou de São Paulo em Porto Alegre no final de 2019 para trabalhar como arquiteta em um órgão público da cidade. Com a mala cheia de sonhos, ela se viu em uma terra distante, longe da família e dos amigos, vivendo uma crise sanitária global em um emprego que não gostava tanto assim. Foi nesse momento que Amanda encontrou um curso de confeitaria online e percebeu que seria um bom lugar para passar o tempo. Três agitados anos depois, ela é a proprietária da Mandí Chocolateria e Confeitaria, marca de doces que imitam obras de arte.

Aberta há pouco mais de dois meses no Bom Fim, a confeitaria, que antes funcionava na casa da Amanda, fixou residência na rua Henrique Dias, nº 16. “Sempre gostei muito de comer doces bons e era muito difícil encontrar algum que se adequasse ao meu paladar. Fiz várias receitas e fui gostando muito dos que eu fazia. Comecei a vender para alguns amigos e abri uma página no Instagram para mostrar. Tudo isso enquanto estava de home office no trabalho anterior”, relembra a arquiteta. A página foi crescendo, os pedidos aumentando e trabalhar em dois lugares foi se tornando insustentável. “Coloquei uma meta quase impossível de venda dos chocolates para a Páscoa de 2021. Se atingisse um número x, eu me demitiria, e foi o que aconteceu, nós ultrapassamos a meta”, conta a empreendedora entre risadas.

O diferencial do produto, de acordo com Amanda, é a técnica russa de pintar as trufas, que chama a atenção por suas cores vibrantes . "É muito bonito, as pessoas gostam e parece quase como criar uma coleção para um desfile de moda. Estamos pensando em cores e sabores para o verão, é engraçado", conta. Trabalhando apenas com chocolates feitos com amêndoas brasileiras e de produção local da marca Magian Cacao , a confeitaria produz trufas, tortas com opções 100% veganas, brownies, barrinhas de chocolate e kits sortidos.. "É muito bonito, as pessoas gostam e parece quase como criar uma coleção para um desfile de moda. Estamos pensando em cores e sabores para o verão, é engraçado", conta.

A empreendedora explica que um dos pontos mais importantes para o crescimento do negócio foi a venda para cafeterias locais. A parceria com diferentes negócios de Porto Alegre, alguns que já passaram pelas páginas do GE, como o Santa Fermata , a Cafeteria La Cabane , o Motu e o Baden Cafés Especiais , é uma parte importante da operação para Amanda. “Nós queremos valorizar o que temos aqui no nosso país, essa é uma das propostas da marca”, afirma.

O foco da Mandí é ser uma loja de presentes. Hoje, o espaço trabalha com encomendas, tanto de produtos individuais como em grande escala para outras cafeterias, e também oferece brindes personalizados. “Queremos que as pessoas pensem na Mandí quando querem dar uma caixa de chocolate de presente para alguém. Nós queremos que aqui seja uma lojinha que tu também possas degustar”, idealiza.

Amanda explica que o nome Mandí vem da junção de Amanda com Antoni Gaudí, seu arquiteto favorito. “Amo arquitetura e tenho planos de trabalhar com isso, não descarto voltar para a área. O maior desafio até agora foi abrir o ponto físico sem investimento de terceiros. Acredito que, desde o começo, já investi ao todo R$ 100 mil na marca. A gestão de pessoas também é muito difícil, é complicado passar teu conhecimento técnico e no final ficar tudo como tu farias, sabe?”, reflete.

O local abre como lojinha, no formato take away, de segunda a sexta das 11h às 18h e aos sábados, como cafeteria, a partir das 13h. Encomendas podem ser feitas pelo Instagram (@mandi.confeitaria). “O que as pessoas mais gostam de provar são os sabores diferentes, os que mais saem são o de limão com framboesa, o de caramelo salgado, o de uísque com cumaru, mas o meu doce preferido é a torta de chocolate, que foi o que começou a vender primeiro”, admite.