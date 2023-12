Bombeiros voluntários fazem treinamento no RS para resgate em desastres

Uma formação para atuar em desastres mobiliza bombeiros voluntários em três dias no Rio Grande do Sul. O curso Internacional de Intervenção em Desastres, na Escola de Bombeiros Voluntários localizada no campus da Universidade de Caxias do Sul (UCS), é ministrado por instrutores brasileiros, chilenos e mexicanos.

O Rio Grande do Sul passou por eventos climáticos extremos desde meados do ano, com chuvas que provocaram cheias, causaram prejuízos históricos e afetaram a agricultura

As ações ocorrem por três dias, de sexta-feira (8) até este domingo (10), em São Sebastião do Caí, no vale do Caí.

Participaram bombeiros de cidades como São Sebastião do Caí, Rolante, Garibaldi, Nova Petrópolis, Tapejara e Faxinal do Soturno e de Santa Catarina, São Paulo e do Paraguai.

O treinamento segue regime de imersão. São realizadas manobras sobre o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), resgate de vítimas em inundações e áreas instáveis e buscas em áreas de mata, regate em estruturas colapsadas e outros cenários.