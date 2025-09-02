Na premiação Futuro da Terra, reitor da UFSM destaca agenda de inovação

reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch, prestigiou a entrega do prêmio O Futuro da Terra de ensino. A honraria foi concedida durante a Expointer em uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs) àqueles que contribuíram com a inovação e o fortalecimento do agronegócio a partir do empreendedorismo ou da ciência. de ensino. A honraria foi concedida durante a Expointer em uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs) àqueles que contribuíram com a inovação e o fortalecimento do agronegócio a partir do empreendedorismo ou da ciência.

Na ocasião, Schuch destacou o papel da Universidade especialmente no que diz respeito à inovação. “Nosso parque tecnológico tem mais de 50 empresas e, delas, quase 30 são do agronegócio. Sempre dizemos que estamos inovando da porteira para dentro e da porteira para fora na gestão, na logística e na própria produtividade dos setores. Isso inclui agropecuária de precisão. E essa é uma agenda muito forte da instituição”, ressaltou Schuch.

Entre as cinco categorias do prêmio (Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental, Startup do Agronegócio e o Prêmio Especial) todas envolveram representantes da Universidade. No caso das startups, o reitor ressalta que é um fruto dessa agenda de inovação.

“Isso reflete nas nossas startups, nas empresas e também no destaque dos próprios pesquisadores que acabam se integrando com as startups. Na verdade, as startups já nasceram de uma pesquisa e de um projeto registrado, de uma inovação que surgiu na sala de aula e depois virou uma empresa que vai gerar riqueza para o nosso País”, analisa.

A UFSM, junto às demais instituições de ensino superior do Estado, tem se destacado, inclusive, na inovação relacionada à mitigação e à resposta às mudanças climáticas. Principalmente, em virtude da catástrofe gerada pelas recentes enchentes que assolaram o solo gaúcho no segundo semestre de 2023 e no início de 2024. As pesquisas nesse sentido também dão conta das sucessivas estiagens que se repetiram quase anualmente nos últimos cinco anos.

“Nossas universidades vêm pesquisando e trabalhando com as regiões do Rio Grande do Sul há muitos anos. Então, temos dados consolidados e projetos de inovação prontos para contribuir. Eventos como esse (a premiação) conseguem dar luz a isso. Cada vez mais, precisamos pegar a ciência gerada na Universidade através dos nossos pesquisadores e colocar à disposição da sociedade”, acrescenta Schuch.

A UFSM também possui um projeto para a criação de um Centro de Inteligência Climática em parceria com a Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa), que lidera a iniciativa, e com a Universidade Tecnológica do Uruguai (Utec). A instalação deverá ser realizada na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, no Parque Tecnológico Binacional de Santana do Livramento, que avança para sair do papel. O financiamento para o projeto ainda deve ser buscado.

