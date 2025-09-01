JC e Fapergs destacam importância da ciência ao entregar prêmio O Futuro da Terra na Expointer

Ocorreu no auditório da Casa da Farsul, na Expointer, na noite desta segunda-feira (1), a entrega da 29ª edição do Prêmio O Futuro da Terra, uma das principais distinções científicas e ambientais do Rio Grande do Sul. Criado em parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapergs) e o Jornal do Comércio, o prêmio tem como missão reconhecer iniciativas e trajetórias que unem inovação tecnológica, desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental no setor primário.

Antes da cerimônia, que contou com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, do secretário estadual da Agricultura, Edivilson Brum, e do secretário estadual de Desenvolvimento, Ernani Polo, houve um coquetel na Casa JC. Os premiados confraternizaram e trocaram informações sobre seus estudos.

"O desenvolvimento da pesquisa foi determinante para transformar o agronegócio brasileiro em um dos mais competitivos do mundo. Por isso, nós, do Jornal do Comércio, realizamos anualmente, durante a Expointer, este evento que reconhece homens e mulheres, pesquisadores e técnicos que trabalham para manter e expandir as cadeias produtivas do campo", disse o diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, em seu discurso de abertura.

"É essencial lembrar que todo esse avanço deve caminhar lado a lado com o respeito ao meio ambiente. Assim, muitos dos trabalhos reconhecidos também são voltados à preservação dos recursos naturais, com foco na conservação do solo e da água", continuou Tumelero.

Cerimônia ocorreu nesta segunda-feira no auditório da Farsul Tânia Meinerz/JC

Odir Dellagostin, diretor-presidente da Fapergs, ressaltou a importância de destacar os profissionais. "É um momento que a gente consegue reconhecer quem realmente está lá trabalhando na bancada, no campo, na sua linha de frente, produzindo conhecimento, gerando tecnologias e contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado e, consequentemente, do País", justificou.

Gedeão Pereira, presidente da Farsul, celebrou o fato de a Expointer estar a pleno em 2025. No ano passado, ela foi afetada pela enchente e pela falta de Trensurb e de aeroporto. "Talvez o agricultor gaúcho nunca necessitou de tanta ciência como agora. Os maiores problemas estão no Rio Grande do Sul, esse é o epicentro da crise", salientou, reafirmando a importância do prêmio O Futuro da Terra.

O vice-governador do Estado, Gabriel Souza, revelou que está na expectativa de que alguém do alto escalão do governo federal visite a Expointer. "Não tivemos na Expodireto, nota-se a ausência constante. A presença do ministro da Agricultura é importante pelo simbolismo", expôs.

Nesta edição, foram 13 agraciados, distribuídos em cinco categorias: Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental, Startup do Agronegócio e o Prêmio Especial, dedicado a um pesquisador cuja trajetória de excelência se destaca no campo. Os vencedores são escolhidos por um colegiado formado por integrantes do Comitê de Assessoramento Científico e Tecnológico da Área de Ciências Agrárias da Fapergs, que avalia projetos e currículos com base em mérito científico e impacto social.

O reconhecimento é conferido tanto a pesquisadores quanto a empreendedores, instituições e startups que contribuem para um setor agropecuário mais moderno, competitivo e sustentável.

Também marcaram presença a secretária estadual de Inovação, Simone Stülp, o prefeito de Esteio, Felipe Costella, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

Confira a lista dos agraciados de 2025:

Cadeias de Produção - Cláudio Wageck Canal - Ufrgs

Cadeias de Produção - Jorge Alberto Vieira Costa - Furg

Cadeias de Produção - Volmir Sergio Marchioro - UFSM/Frederico Westphalen

Cadeias de Produção - Wilson Francisco Britto Wasielesky Jr. - Furg

Inovação e tecnologia rural - Juliano Smanioto Barin - UFSM

Inovação e tecnologia rural - Marcia Maria Auxiliadora Naschenveng Pinheiro Margis - Ufrgs

Inovação e tecnologia rural - Maurício Oliveira - UFPel

Preservação ambiental - Fabricio Jaques Sutili - UFSM

Preservação ambiental - Helen Treichel - UFFS

Preservação ambiental - Luiz Antonio de Almeida Pinto - Furg

Startup inovadora - Crops Team - UFSM

Startup inovadora - ProspectaBio - TECNOPUC