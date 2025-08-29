29ª edição do prêmio O Futuro da Terra será entregue na Expointer

O Parque de Exposições Assis Brasil também será palco da 29ª edição do prêmio O Futuro da Terra, uma das principais distinções científicas e ambientais do Rio Grande do Sul, que será entregue em cerimônia no dia 1º de setembro, a partir das 19h30min, na Casa da Farsul na Expointer. O evento, inserido anualmente na programação oficial da feira, reunirá autoridades, pesquisadores, empreendedores e lideranças rurais em um momento simbólico de valorização da ciência e da sustentabilidade.

Criado em parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapergs) e o Jornal do Comércio, o destaque tem como missão reconhecer iniciativas e trajetórias que unem inovação tecnológica, desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental no agronegócio.

Nesta edição, serão 13 agraciados, distribuídos em cinco categorias: Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental, Startup do Agronegócio e o Prêmio Especial, dedicado a um pesquisador cuja trajetória de excelência se destaca no campo. Os vencedores foram escolhidos por um colegiado formado por integrantes do Comitê de Assessoramento Científico e Tecnológico da Área de Ciências Agrárias da Fapergs, que avalia projetos e currículos com base em mérito científico e impacto social.

O reconhecimento é conferido tanto a pesquisadores quanto a empreendedores, instituições e startups que contribuem para um setor agropecuário mais moderno, competitivo e sustentável.

O prêmio também reafirma o protagonismo gaúcho na pesquisa científica e no desenvolvimento do agronegócio. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior densidade de doutores do País e se destaca pela capacidade de transformar conhecimento acadêmico em inovação prática. Essa conexão entre universidade, setor produtivo e sociedade é um dos pilares da distinção.