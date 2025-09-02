Na Expointer, Giovanni Tumelero ressalta papel da ciência no fortalecimento do agronegócio

O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, foi o responsável por abrir a cerimônia de entrega do prêmio O Futuro da Terra, realizada na noite desta segunda-feira (1º), no auditório da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), na Expointer. Em sua fala, destacou a relevância da distinção, que chega à 29ª edição, e ressaltou o papel estratégico da pesquisa científica para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho e brasileiro.

Tumelero lembrou que o prêmio, criado pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapergs), tem como propósito reconhecer pesquisadores, técnicos e instituições que contribuem para a inovação, a sustentabilidade e a expansão das cadeias produtivas do campo. “É uma satisfação estarmos aqui para homenagear pessoas e instituições que, com dedicação e competência, vêm contribuindo com inovação e fortalecendo a produção agropecuária do Rio Grande do Sul e do Brasil. O desenvolvimento da pesquisa foi determinante para transformar o agronegócio brasileiro em um dos mais competitivos do mundo”, afirmou

O dirigente também ressaltou que os avanços reconhecidos pelo prêmio caminham lado a lado com o compromisso ambiental, lembrando que muitos trabalhos agraciados têm foco na preservação dos recursos naturais, como a conservação dos solos e das florestas. “O agronegócio é um dos principais motores da nossa economia. E, com o apoio da ciência, ele tem condições de superar os desafios climáticos que afetam o Estado com frequência”, disse.

Além de destacar a relevância do prêmio, Tumelero citou iniciativas do Jornal do Comércio que reforçam o compromisso da empresa com a inovação e a informação de qualidade, como o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul e a plataforma Geração E, voltada a inspirar novos empreendedores.

"M apeamos cadeias produtivas, oportunidades e desafios em todas as regiões do nosso Estado, fornecendo dados estratégicos para decisões e investimentos. Acreditamos no empreendedorismo, na inovação e na capacidade de criar novos negócios", destacou.

Ao final, parabenizou os 13 premiados desta edição e agradeceu ao Comitê de Ciências Agrárias da Fapergs pela escolha dos agraciados. “Hoje celebramos a força do conhecimento científico e a contribuição desses profissionais que colocam o Brasil e o Rio Grande do Sul em destaque no cenário global”, concluiu.