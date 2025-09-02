Pepe Vargas valoriza pesquisa diante das mudanças climáticas no prêmio O Futuro da Terra

prêmio O Futuro da Terra o deputado estadual destacou o papel das pesquisas na resposta às mudanças climáticas. O presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), foi o responsável por representar o parlamento gaúcho durante a entrega do, realizada nesta segunda-feira (1º), no auditório da Federação da Agricultura do Estado (Farsul) instalado na Expointer. O reconhecimento é entregue a cientistas que contribuíram ao agronegócio e à preservação ambiental ao longo de suas trajetórias acadêmicas. Na ocasião,

Relembrando a trajetória histórica dos investimentos em pesquisa e de melhoramento da produção agrícola através de políticas estatais, Pepe ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo Rio Grande do Sul nos últimos anos, vitimado por intensas estiagens e chuvas que resultaram em sucessivas enchentes. Em ambos os casos, a agropecuária e a cadeia do agronegócio gaúcho sofreram impactos negativos.

“Como a história nunca é só para frente, a gente tem momentos históricos que são desafiadores e nos trazem, às vezes, até retrocessos econômicos. E vivemos, de fato, um momento extremamente desafiador, porque nos últimos anos não temos uma normalidade climática. Ou temos falta ou excesso de chuvas. Vamos precisar do apoio da ciência e da pesquisa para fazer frente a essa questão”, destacou o líder do legislativo gaúcho.

De acordo com ele, para encontrar respostas, é necessário pensar em novas maneiras de cultivo. “Precisamos pensar, na produção, em algo diferente do que estamos fazendo. Não precisa ser tudo diferente, mas algo. Temos que ter capacidade de reter mais água na terra para não sofrer tanto com estiagens, e pensar de maneira mais adequada. Temos feito muitas discussões com o setor produtivo e isso é uma questão muito positiva. Creio que vamos dar um passo adiante não só preservando a nossa economia, mas também tendo um ambiente com mais resiliência e capacidade de desenvolvimento”, avaliou Pepe.

Após a fala, o deputado precisou se ausentar para prestigiar um evento da própria Assembleia na Expointer que aconteceria na sequência. Em seu lugar, representou o parlamento seu colega de casa, o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), que entregou o prêmio a um dos agraciados. O destaque é concedido há quase três décadas em uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Federação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).