Costela é servida em baguete de 15 centímetros com vinagrete e queijo na Expointer

Se vê tudo que é tipo de novidade gastronômica na Expointer. De queijo trufado com doce de leite a geleia com gliter para drinks. Mas um dos lanches que mais representa a cultura gaúcha nesta edição é a costela no baguete.

O estande, que fica na via das máquinas agrícolas, próximo à pista do Cavalo Crioulo, no Parque de Exposições Assis Brasil, registou longas filas no fim de semana. Nesta segunda-feira (26), Marcelo Algayer e Nara Descovi, que visitavam a mostra agropecuária, provaram a iguaria.

“Foi a primeira vez que vimos, o resto a gente já conhece”, justifica Marcelo sobre a escolha para o almoço. “Bem gostoso”, emenda Nara após experimentar.

Iguaria é vendida por R$ 39,00 no Parque de Exposições Assis Brasil ALINA SOUZA/JC

Ricardo Sezerino, que trabalha no estande do negócio, explica que a costela utilizada é assada por 12 horas. Depois, ela é servida dentro de um baguete de 15 centímetros com vinagrete, queijo e alface. O preço é R$ 39,00.

“É um lanche bem servido, que está na moda hoje em dia. É bem gostoso. O pessoal que come volta”, garante.

O diferencial, segundo ele, se deve ao produto ser feito na hora, na frente do cliente. “A pessoa está na fila, mas vendo o que vai comer sendo preparado”, diz. A dica para evitar filas é optar por um dia de semana.

“Quinta já começa o movimento, quando vem os colonos. A feira é muito boa”, celebra Ricardo em meio à fumaceira. O negócio é de Palmas, no interior do Estaddo, mas percorre diversas feiras pelo Brasil.