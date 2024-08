O local da Expointer para comer com conforto, mas que quase ninguém sabe

Nos dias de maior movimento, uma das maiores dificuldades da Expointer é encontrar um lugar confortável para comer e sentar um pouco. Embora neste ano haja diversas praças de alimentação descentralizadas, chega um momento do dia em que todos os locais estão lotados, obrigando as pessoas a lancharem de pé ou até mesmo no chão. Há, no entanto, uma área que tem milhares de assentos, mas que quase ninguém conhece.

Trata-se da arquibancada da pista do Cavalo Crioulo, onde ocorrem, inclusive, os shows do Festival Sou do Sul – e que é totalmente coberta, sem chuva ou sol. César Augusto Rabassa Hax, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), diz que a capacidade das arquibancadas é de 5 mil pessoas.

Há provas de cavalos ao longo de todo o dia Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Na manhã desta segunda-feira (26), uma turma de jovens fazia um lanche na área. Além disso, um trio tomava chimarrão observando o trotear dos cavalos.

Hax confirma que quem descobre o ponto o utiliza como uma parada de descanso. “Nossos espaços, na grande maioria das vezes, estão sempre tomados. A passagem das pessoas por ali é muito grande, pois elas aproveitam para sentar em locais confortáveis e comer algo enquanto apreciam alguma prova, pois a pista está sempre em uso. Há boa variedade de comidas rápidas”, descreve ele.

Confira como é o local para comer com conforto