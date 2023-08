Mauro Belo Schneider

A 46ª Expointer é, como os organizadores previam, superlativa. Ao longo desta quinta-feira (31), o número de visitantes deve se aproximar de meio milhão de pessoas. Isto porque, na quarta, bateu a casa de 404.589, com a entrada de 91.647 indivíduos. Com tempo seco e calor, a expectativa é que a quantidade de público repita a marca do dia anterior, chegando, portanto, aos 500 mil. Os resultados preliminares já indicam que esta Expointer pode ser mesmo a do “recorde dos recordes”. Em 2022, foram, no total, 772.914 visitantes. Na concessão de financiamento, para compra de equipamentos e outros fins, a expectativa é otimista. “Chega a ser 40% maior o volume de pedidos de crédito nos primeiros dias. O que demonstra que, realmente, o setor agrícola é uma locomotiva do Brasil", ressaltou Rocha Neto, vice-presidente executivo do Bradesco, ao visitar a Casa do JC.O Pavilhão da Agricultura Familiar também já bateu recordes. Somente no primeiro fim de semana, comercializou R$ 1,93 milhão. Os valores superam em 19,5% o aporte alcançado no ano passado, antiga marca mais alta, quando atingiu R$ 1,6 milhão nos primeiros dias do evento.