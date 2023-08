Um dos pavilhões mais visitados da, o setor da agricultura familiar bateu recorde de vendas em 2023 comda 46ª edição da feira. Os valores superam em 19,5 % o aporte alcançado no ano passado, antiga marca mais alta com R$ 1,6 milhão nos dois primeiros dias. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira, no estande da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul.

Apenas no sábado (26), foram comercializados R$ 915 mil. Já no domingo (27), os valores surpreenderam e superaram a marca de R$ 1 milhão em vendas. O secretário do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, comemorou o novo recorde. “Neste primeiro final de semana da Expointer, graças ao trabalho, dedicação e a força dos nossos empreendedores rurais, já batemos a marca, com R$ 1,93 milhão em renda para as famílias produtoras“, disse Santini.

O secretário ainda afirmou que o investimento na agricultura familiar é lucrativo. Conforme Santini apresentou, dos R$ 1,38 milhão investidos em 15 eventos da agricultura familiar, foram gerados R% 9,79 milhões em receita para os produtores. O secretário comentou: “Isso significa renda, não só aqui, dentro dos pavilhões da agricultura familiar, mas lá no comércio local, no mercado da cidade, nas lojas de material de construção, nas lojas de insumos das pequenas cidades”.

Além do número expressivo nas vendas, o pavilhão da agricultura familiar contou nesta edição da Expointer com 372 bancas para os fabricantes comercializarem os seus produtos - 34 a mais que em 2022. Um destaque é abundância de mulheres liderando empreendimentos, no comando de 148 bancas.

Representantes de entidades destacam a agricultura familiar

Também estiveram presentes no evento de apresentação dos dados da agricultura familiar representantes do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da Federação da Agricultura do Estado (Farsul) da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), da Emater-RS, da Fetrafi-RS, da Universidade Federal de Rio Grande (Furg) e da Villa Campesina.

O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, afirmou que em alguns anos o Brasil se tornará o maior produtor de insumos agrícolas do mundo. “Agricultura brasileira, inexoravelmente, vai continuar crescendo e será em 2035 a maior agricultura do mundo. Agora, nós só poderemos ser a maior agricultura do mundo se abrir os mercados lá fora, independentemente de onde for e independentemente do tamanho do produtor”, disse Pereira.

Já Carlos Joel da Silva, presidente da Fetag, destacou a expressiva quantidade de jovens no setor. “Destas agroindústrias que estão aqui no pátio, 87% empreendimentos são liderados pela juventude. Hoje talvez o maior problema da agricultura familiar é ter poucos jovens no meio rural, e nas agroindústrias a gente está vendo que eles estão se formando e estão voltando e fazendo produtos de qualidades", afirmou Silva.

O representante da Furg no evento, Carlos Alberto Sainfer Júnior, enfatizou o processo de recuperação da agricultura familiar no País. O Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, por exemplo, foi criado em janeiro de 2023. "A gente tem uma esperança agora, com o olhar todo em torno de políticas públicas para a nossa agricultura familiar, que está sendo reconstruída no País", ressaltou Sainfer,